Treue Mitglieder ausgezeichnet

Kreuzwertheim/Röttbach.Über 200 Zuhörer folgten kürzlich der Einladung der Musikkapelle der Freiweilligen Feuerwehr Röttbach zum vierten Frühlingsfest der Blasmusik in die Dreschhalle nach Kreuzwertheim gefolgt. Durch den Abend führte Moderator Daniel Breitband, der mit witzigen Gewinnspielen Blumengeschenke an die Gäste verteilte. Dirigent Reinhard Kaufmann hatte eigens für dieses Blasmusikfest in den vergangenen Wochen neue Musikstücke mit seiner Kapelle einstudiert.

Kurz nach Beginn stellten unter der Leitung von Christoph Heim die jüngsten Musikanten ihr Können mit einem kurzen Auftritt unter Beweis.

Das Konzert bildete auch den passenden Rahmen für die Ehrung verdienter Musikanten. Christian Frenzel aus Röttbach für zehnjährige und Fred Wolf aus Kreuzwertheim für 20-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Das begeisterte Publikum quittierte den Abend mit viel Applaus. zug

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019