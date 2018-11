Umsatzstärkstes Firmenjahr

Wiebelbach.Über 40 Mitarbeiter der weltweiten Vertretungen und Tochterunternehmen trafen sich zum internationalen Vertriebsmeeting der Seho Systems GmbH. Wie es im Bericht des Herstellers von Komplettlösungen für Lötprozesse und automatische Fertigungslinien heißt, standen neue Systemlösungen, aber auch künftige Technologietrends, Industrie 4.0 und die globale Vertriebsstrategie im Mittelpunkt der zweitägigen Veranstaltung.

Kurz vor Ende des Geschäftsjahrs ist nach den Worten der Seho-Verantwortlichen absehbar, dass 2018 das umsatzstärkste Jahr in der Firmenhistorie wird. „Vor allem in Amerika und in Asien konnten wir unsere Marktposition noch weiter ausbauen. Aber auch im europäischen Binnenmarkt haben wir neue Kunden gewonnen und unsere Systeme bei Bestandskunden weiter etabliert“, erläuterte der geschäftsführende Gesellschafter Diplom-Ingenieur Markus Walter.

Schon vor einigen Jahren hat Seho konsequent das Portfolio erweitert und sich mittlerweile erfolgreich vom Hersteller von Lötanlagen zum Systemanbieter mit innovativer Automatisierungstechnik entwickelt. So verwunderte es bei dem Unternehmen nicht sehr, dass die höchsten Zuwächse aus dem Bereich Baugruppenhandling und Automatisierung kommen sowie aus dem jüngsten Produktbereich automatische optische Inspektion (AOI). Für die Integrierung des Inspektionsprozesses direkt in die Selektiv-Lötanlagen wurde das Unternehmen Ende 2017 mit einem Innovationspreis ausgezeichnet.

Erst vor wenigen Wochen wurde ein Tochterunternehmen in Korea eröffnet. Um Kunden aus dem asiatischen Raum noch effizienter betreuen zu können und Lieferzeiten zu minimieren, werden künftig einige Maschinentypen bei der koreanischen Tochter produziert.

Aber auch am Standort Kreuzwertheim gab es Investitionen. Beim Rundgang durch den neu errichteten, rund 2000 Quadratmeter großen Fertigungsbereich konnten sich die Teilnehmer des Vertriebsmeetings davon überzeugen, dass Seho auf Wachstum ausgerichtet ist.

Während der Tagung konnten die Vertriebspartner neue technische Entwicklungen in Workshops testen. Der Fokus lag auf den neuen Anlagen sowie Lösungen im Hinblick auf Industrie 4.0. Ein weiterer Höhepunkt war der Bereich Automatisierungstechnik und Robotik: Mit innovativen Lösungen rund um die Bearbeitung elektronischer Baugruppen wurde die Unternehmensstrategie „Alles aus einer Hand“ in Szene gesetzt. Diskussionen und eine Abendveranstaltung boten den Gästen die Möglichkeit, sich mit ihren Kollegen aus aller Welt auszutauschen. se

