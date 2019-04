Unbekannter beschädigt Pkw

marktheidenfeld.Einen Schaden in Höhe von 7000 Euro an einem im Südring geparkten weißen BMW 1er verursachte ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch gegen 23.25 Uhr. Durch einen lauten Schlag wurde eine Anwohnerin auf den Vorfall aufmerksam.

Sie konnte beobachten, wie der unbekannte Fahrer eines silbernen Opel Astra gegen den BMW fuhr. Anschließend parkte der Unfallverursacher seinen ebenfalls beschädigten Wagen etwa 200 Meter entfernt und sah sich dann den Schaden an dem BMW an. Danach war der Mann verschwunden. pol

