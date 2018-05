Unendliche Tatkraft gewürdigt

Anzeige

Landolin Platz gibt nach 46 Jahren den Vorstand des DJK TTC Kreuzwertheim in jüngere Hände.

Kreuzwertheim. Die Generalversammlung der DJK TTC Kreuzwertheim brachte eine gravierende Änderung in der Vorstandschaft. Landolin Platz nahm die Änderung des Spielbetriebes nach Würzburg zum Anlass, den Vorsitz an jüngere Hände zu legen. Er werde in den nächsten Wochen 78 Jahre alt und habe den Vorstandsposten der DJK seit deren Gründung im Jahr 1972 inne und habe deshalb entschieden, die Verantwortung an Mario Schumacher abzugeben. Er werde natürlich den Verein auch in Zukunft unterstützen und sich bemühen, Nachwuchsspieler heranzuziehen und neue aktive Spieler für den Verein zu gewinnen.

Anerkennung durch Bürgermeister

Bürgermeister Klaus Thoma sprach seine Anerkennung für Landolin Platz aus und hob hervor, dass ohne die unendliche Energie und Tatkraft von Landolin Platz der Verein in seiner heutigen Form nicht mehr vorhanden wäre und keinesfalls sportlich so erfolgreich gewesen wäre. Der Verein hat in den zurückliegenden Jahrzehnten eine Vielzahl von Aktivitäten unternommen, die in ähnlicher Art auch in Zukunft realisiert werden.