Unterschriften jetzt an verschiedenen Stellen möglich

Kreuzwertheim/Main-Spessart.In Bayern findet das „Volksbegehren Artenvielfalt – Rettet die Bienen!“ vom 31. Januar bis 13. Februar statt .

Zum Volksbegehren dürfen sich alle stimmberechtigten Wahlbürger in Bayern eintragen, die am letzten Tag der Einschreibungsfrist, also am 13. Februar 2019 mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten in Bayern wohnen oder ihre Hauptwohnung hier haben oder sich sonst in Bayern gewöhnlich aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Gültiger Ausweis

Alle Stimmberechtigten, die sich für das Volksbegehren eintragen wollen, müssen mit einem gültigen Ausweis persönlich in den Eintragungsräumen erscheinen. Wer sich zum Zeitpunkt des Volksbegehrens nicht an seinem Wohnsitz aufhält, kann schriftlich bei der Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim einen Eintragungsschein beantragen. Mit diesem kann er sich in jeder anderen Gemeinde in Bayern für das Volksbegehren eintragen.

Eintragungsschein beantragen

Stimmberechtigte Bürger, die wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung während der gesamten Eintragungszeit nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum aufzusuchen, können ebenfalls einen Eintragungsschein beantragen. Auf dem Eintragungsschein ist der Grund der Beantragung eidesstattlich zu versichern. Mit dem Eintragungsschein kann dann eine Hilfsperson mit der Eintragung beauftragt werden.

Ausschlussgründe

Andere Gründe wie zum Beispiel Urlaub oder berufsbedingte Abwesenheit berechtigen nicht zur Beauftragung einer Hilfsperson.

Der Eintragungsschein muss schriftlich beantragt werden. Dies ist per E-Mail, per Fax oder per Brief möglich.

Personen, die auch den Eintragungsschein nicht selbst beantragen oder bei der Heimatgemeinde abholen können, dürfen ohne Nennung von Gründen eine andere Person schriftlich mit der Abholung bevollmächtigen.

Briefwahl und Online-Eintragung sind nicht möglich.

Die Eintragungslisten für das Volksbegehren liegen wie folgt aus:

Im Rathaus in Kreuzwertheim Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr; Montag bis Mittwoch von 13 bis 16 Uhr; Donnerstag, 31. Januar, von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr; Donnerstag, 7. Februar, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 20 Uhr; Samstag, 9. Februar von 10 bis 12 Uhr.

Im Gemeindezimmer Schollbrunn am Mittwoch, 6. Februar, von 17 bis 18 Uhr.

Im Gemeindezimmer Hasloch am Mittwoch, 6. Februar, von 16 bis 16.45 Uhr.

Im Gemeindezimmer Hasselberg am Mittwoch, 6. Februar, von 17 bis 17.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019