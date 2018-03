Unterstützung für geplanten Gedenkort

Anzeige

Wichtiger Ansatz

Als Denkmal ist laut Thoma eine mehrstufige Konstruktion vorgesehen. Die 109 unterfränkischen Gemeinden, in denen sich zu Beginn der NS-Zeit noch jüdische Gemeinden befunden hätten, seien gebeten, sich mit einem Gepäckstück am Denkmal zu beteiligen und ein weiteres Gepäckstück in der jeweiligen Ortschaft aufzustellen.

Die übrigen 200 Kommunen ohne jüdische Gemeinde – zu denen auch Kreuzwertheim gehört habe – seien gebeten, sich an der Finanzierung zu beteiligen, wobei als Mindestbetrag an 500 Euro gedacht sei.

„In der Vorbesprechung zur Gemeinderatssitzung mit den Fraktionssprechern sind wir uns einig gewesen, dass das Projekt wichtig ist“, sagte der Bürgermeister und bekräftigte dies mit einem Zitat aus der Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 40. Jahrestag des Kriegsendes.

Gerade angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen sei dies ein wichtiger und richtiger Ansatz. Der zur Beteiligung vorgeschlagene Betrag sei von Kämmerer Rupert Schiller unter anderem anhand der Gemeindegröße kalkuliert worden, so Thoma auf Nachfrage von Reinhold Dosch.

In Kreuzwertheim selbst, verwies Jo Krimm auf die Chronik zum Marktjubiläum, habe es seit Sommer 1931 keine jüdischen Mitbürger mehr gegeben. In seinem Beitrag „Kreuzwertheim im Nationalsozialismus“ im ersten Band besagter Chronik schrieb Manfred Schneider, „wenigstens die menschenverachtenden Übergriffe auf jüdische Mitbürger und deren Deportation blieben Kreuzwertheim erspart, aber nur, weil 1933“ – dem Jahr der sogenannten Machtergreifung – „keine Juden mehr am Ort lebten“.

Als letzte habe die Familie von Leo Hammel mit seiner Frau Hilde, geborene Fleischmann, und den Kindern Ilse Pauline, Joseph und Robert ab 1926 zeitweilig in der Brückenstraße gewohnt. „Die Familie Hammel wechselte mehrmals über den Main“, so Schneider. Zuletzt lebte sie demnach vom 1. Oktober 1929 bis zum 31. August 1931 auf der bayerischen Seite.

Gerd Flick nutzte die Gelegenheit, um anzuregen, bei künftigen Straßenbenennungen an die Personen zu denken, die zu Kriegsende die weiße Fahne in Kreuzwertheim gehisst haben.

