Vakanz in Kreuzwertheim endlich vorbei

Anzeige

Endlich sei nicht nur die Zeit der Vakanz, sondern auch die der Spekulation vorbei, freute sich Gaby Franke, Vertrauensfrau des Kirchenvorstands. Viele Fragen sind ihr gestellt worden, seitdem feststeht, wer die Nachfolge von Klaus Betschinske antreten würde. „Fragen, die ich nicht beantworten konnte.“ Dass Kreuzwertheim der Familie zur Heimat werden möge, wünscht sie den Wegners. „Es gibt noch ein paar Leute die sich freuen – deine Kollegen“, schmunzelt Pfarrer Kurt Hyn. Die mussten sich ja, unterstützt von den Helferinnen und Helfern aus der Gemeinde, um die Vertretung kümmern. Das ist jetzt nicht mehr notwendig.

Aber nicht nur deshalb „fällt uns ein großer Stein vom Herzen“. Sondern auch, weil am Dienstag die letzten Handwerker das Pfarrhaus verlassen haben. „Total begeistert, ja geplättet“ sei sie von dem Empfang, versichert die neue Pfarrerin. „Wir freuen uns unglaublich“, sagt Stephanie Wegner auch im Namen ihres Mannes und der Kinder. Alle vier machen sich, kaum ist das letzte, von Rainer Lange dirigierte Lied verklungen, auf, daran mitzuwirken, dass „wir uns möglichst schnell intensiv kennenlernen“.

Scheinbar ohne Scheu, unbefangen und offen hat sich der 14-jährige Moritz von Beginn an unter den ihm bis dahin ja weitgehend unbekannten Menschen bewegt, sich freundlich vorgestellt und, wenn sie ihm gestellt wurden, Fragen beantwortet. Nach wenigen Minuten schon ist er mit dem fast gleichaltrigen Jan Theobald ins Gespräch vertieft, als würden sich die beiden Teenager schon ewig kennen.

Seine Schwester Hella hat sich irgendwann nach Hause zurückgezogen. „Wahrscheinlich waren es ihr dann doch zu viele Erwachsene“, mutmaßt Stephanie Wegner, als sie sich, trotz all des Umzugsstresses und Begrüßungstrubels noch ein paar Minuten Zeit für ein Gespräch nimmt. Für sie ist Kreuzwertheim die erste Pfarrstelle, und sie wiederum ist die erste Frau auf dieser Position in der Marktgemeinde. „Ich denke, dass ich noch unglaublich viel zu lernen habe. Aber ich hoffe auch, dass ich manches Neue mitbringen kann“, sagt die 45-Jährige. Die Christusgemeinde in Heidelberg, in der sie ihr Vikariat absolvierte, hat rund 3800 Mitglieder. Jetzt ist sie an einem Ort, der in etwa genauso viele Einwohner beheimatet. „Das ist schon eine Veränderung, aber auch eine sehr schöne“, findet die Pfarrerin und hofft auf kürzere Wege und einen schnelleren Zugang zu den Menschen.

Wer sie beim Empfang gesehen hat, zweifelt nicht daran, dass sie ihren Teil dazu beitragen wird. „Auch hier freue ich mich auf neue Erfahrungen und gemeinsame Erlebnisse; auf Wegstrecken, die ich mit Ihnen gemeinsam gehen und Entdeckungen, die wir gemeinsam machen werden“, hatte sie im aktuellen Gemeindebrief geschrieben. Dass die Kreuzwertheimer Erwartungen an sie haben, ist ihr bewusst. Auf die Frage, was sie von ihr nicht erwarten können, zögert sie lange um dann zu antworten: „Ich bin grundsätzlich offen für vieles. Ich bin immer Pfarrerin und das mit vollem Herzen.“ Sie predige auch gerne und „halte unheimlich gerne Gottesdienste.

Zwischendurch schaut der Sohn mal kurz vorbei, Moritz ist auf der Suche nach seiner Schultasche für den nächsten Morgen. Die müsste, meint die Mutter, doch in einem mit seinem Namen beschrifteten Karton stecken. „Unsere Kinder müssen nicht jeden Sonntag in die Kirche und auch nicht zu jeder Veranstaltung mit. Sie müssen überhaupt nicht christlicher sein, als andere in ihrem Alter“, macht Stephanie Wegner dann deutlich.

Ebenso wie Ehemann Lars entscheiden Hella und Moritz selbst, ob und wie sie sich einbringen wollen. Unberührt bleiben vom Beruf der Ehefrau und Mutter werden sie sicher nicht. „Unsere Türen sind offen. Wenn etwas ist, kommen Sie vorbei, klingeln Sie“, hatte die Pfarrerin beim Empfang in der Kirche eingeladen. Mit ähnlichen Worten verabschiedete sie sich auch von der Heidelberger Christusgemeinde. Das könnte ganz schön „Leben in die Bude bringen“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018