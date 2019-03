Verband will in Höhe von 600 000 Euro investieren

Kreuzwertheim.Um jede Menge Zahlen ging es bei der Sitzung der Schulverbandsversammlung Kreuzwertheim am Montagabend. Unter der Leitung des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden, Klaus Thoma, wurde der Haushalt für das laufende Jahr beschlossen, der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017 zur Kenntnis genommen, die Jahresrechnung 2016 festgestellt.

Der Etat 2019 hat in der am Montag verabschiedeten Fassung ein Volumen von 726 800 Euro, wovon 610 500 Euro auf den Verwaltungshaushalt entfallen. Investiert werden sollen heuer 65 000 Euro, vor allem im Bereich der „Digitalen Schule“. Diese Thematik wird auch im kommenden Jahr ein Schwerpunkt sein. Kämmerer Rupert Schiller ließ es sich nicht nehmen, erneut darauf hinzuweisen, dass in einigen Jahren wieder eine Generalsanierung des Schulgebäudes zu erwarten sei, das Investitionsprogramm dafür aber noch keine Beträge enthalte. Die Rücklage, die allerdings nicht für diesen Zweck gedacht ist, liegt bei knapp 433 019 Euro.

Haupteinnahmequelle des Schulverbandes – der nach wie vor schuldenfrei ist – ist die Umlage, die von den Mitgliedsgemeinden Kreuzwertheim, Hasloch und Schollbrunn aufzubringen ist. Sie kann im Vergleich zum Vorjahr um 65 000 Euro auf 475 000 Euro gesenkt werden. Davon entfallen auf Kreuzwertheim bei 109 Schülerinnen und Schülern, die die Grundschule besuchen, 292 514 Euro, auf Hasloch bei 41 Mädchen und Jungs 110 028 Euro und auf Schollbrunn bei 27 Schülerinnen und Schüler 72 458 Euro. Pro Person sind das rund 2700 Euro.

Seit 2016 umgekehrt hat sich die bis dahin zu beobachtende Tendenz sinkender Schülerzahlen. Aktuell besuchen 187 Mädchen und Jungen die Grundschule, davon sind zehn Gastschüler. ek

