Verband wird mehr denn je gebraucht

kreuzwertheim.Bei der Jahreshauptversammlung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreuzwertheim- Hasloch waren neben den Mitgliedern auch Bürgermeister Klaus Thoma und der Stellvertretende AWO- Bezirksvorsitzenden Harald Schneider anwesend. In seinem Grußwort ging Bürgermeister Klaus Thoma auf den großen Erfolg, den Sieg bei der Bürgermeisterschaft ein.

Er betonte, dass er von der großen Begeisterung, vor allem von jungen Mitbürgern, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, überrascht war. Er ging auch auf die ärztliche Versorgung in Kreuzwertheim ein und meinte, dass eine gute Lösung gefunden worden sei, nicht nur für Kreuzwertheim, sondern auch für das bayerische Umland. Unter Beifall appellierte der Bürgermeister, bei den kommenden Europa -und Kommunalwahlen nur demokratische Parteien zu wählen.

Der Stellvertretende AWO-Bezirksvorsitzende Harald Schneider ging in seiner Rede auf die Geschichte der Arbeiterwohlfahrt, die in diesem Jahr ihr 100-Jahre-Jubiläum feiert, ein. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sei Deutschland politisch instabil, wirtschaftlich und sozial ruiniert gewesen. Millionen Menschen hätten gehungert.

Die Massenverelendung habe die Selbsthilfe und die praktische Solidarität vieler freiwilliger Helfer geradezu herausgefordert. Auf Initiative von Marie Jucharcz sei am 13. Dezember 1919 aus der Arbeiterbewegung die Arbeiterwohlfahrt gegründet worden. Mit über 600 000 Mitgliedern habe sich die AWO zum stärksten Sozialverband Deutschlands entwickelt, sei aber von den Nazis wieder verboten worden.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg sei sie wieder aufgebaut worden. Damals wie heute werde die AWO mehr denn je gebraucht, so Schneider. Auch heute setzte sich die AWO gegen Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit ein.

Schriftführerin Christa Dinkel verlas das Jahresprotokoll. In seinem Tätigkeitsbericht ging der Vorsitzende Jürgen Vöge nochmals auf die Jubiläen ein: Nicht werde der AWO-Bundesverband 100 Jahre alt. Auch der AWO-Bezirksverband feiere in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass solle ein Baum in Kreuzwertheim gepflanzt werden.

Dann ging der Vorsitzende auf die Aktivitäten des Ortsvereins ein. So gab es 2018 sechs Vorstandssitzungen und 16 Veranstaltungen, darunter Ausflüge, Vorträge, Lesungen, Filmvorführung und diverse gesellige Veranstaltungen. Der Mitgliederstand wurde mit 122 fast gehalten. Mit drei Neueintritten 2019 bestehe der Ortsverein aus 125 Mitgliedern.

Vöge bedankte sich dann bei vielen Spendern ganz herzlich, denn ohne diese Gelder könne man keine hilfsbedürftigen Menschen unterstützen. Auch habe man den vier Kindergärten in Kreuzwertheim, Röttbach und Hasloch sowie dem Musizierkreis je eine Spende von 400 Euro überreicht. Die Kassiererin Irmgard Rückert trug einen positiven Kassenbericht vor.

Dann verabschiedete der Vorsitzende Jürgen Vöge zusammen mit Harald Schneider, Erika Müller mit einem kleinen Präsent und lobte sie für ihre 16 Jahre lange Mitarbeit im Vorstand des AWO-Ortsvereins.

Vor allem sei sie eine sehr aktive Spendensammlerin gewesen. Bürgermeister Thoma und seine Stellvertreterin Silvia Klee leiteten gemeinsam mit Doris Szabo die Neuwahlen. Der gesamte Vorstand wurde von den Mitgliedern einstimmig gewählt: Jürgen Vöge (Vorsitzender), Rolf Sonnenberg (Stellvertretender Vorsitzender), Irmgard Rückert (Kasse), Christa Dinkel (Schriftführerin). Beisitzer: Lisa Müller, Gisela Vöge, Helmut Hilbig Franz Scharm, Lore Pochert, Herbert Zanzinger, Christa Dreßler (neu). Als AWO-Kreisdelegierte wurden gewählt: Gisela Vöge, Christel Vöge, Franz Scharm, Sylvia Klee, Lisa Müller, Renate und Helmut Scheurich, Rolf Sonnenberg, Christa Dreßler, Karl Heinz Schöffer, Irmgard Rückert, Herbert Zanzinger, Erika Müller.

Ersatzdelegierte: Doris Szabo, Brigitte Biggs, Olga Korolev-Schmidt, Gisela Ostrowski, Lore Pochert. Der Vorsitzende Vöge wies noch auf Veranstaltungen hin: 7. April, Theater in Trennfeld, 25. April, Brauereibesichtigung. 22. Mai, Schifffahrt von Würzburg nach Lohr statt. Infos gibt es beim Vorsitzenden Jürgen Vöge, Telefon 0 93 42 / 91 44 16. awo

