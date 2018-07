Verdienste und großes Engagement gewürdigt

Anzeige

Die Belegschaft der Maschinenfabrik Kurtz traf sich zur monatlichen Informationsveranstaltung. Geschäftsführer Uwe Rothaug ehrte dabei zwei Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit.

Wiebelbach. Viktor Tschaus fing im Mai 1998 als Elektriker bei der Kurtz GmbH an und wurde als Installateur und Endabnehmer am Prüfstand bei den Schaumstoffmaschinen schnell unentbehrlich. Der Wertheimer absolvierte zig Serviceeinsätze im Ausland, so in Russland und Frankreich. Aufgrund seines Fachwissens war er bei vielen Sonderprojekten aktiv. Tschaus fungierte als Bindeglied zwischen Produktion und Kunde. Seit März ist er in Altersteilzeit.

Stephan Gesuato ist auf dem Eisenhammer aufgewachsen und seit 30 Jahren im Unternehmen. Seit 2002 steuert er als „Leiter Verkäufergruppe 220“ den Vertrieb der Schaumstoffmaschinen in Westeuropa und Afrika.