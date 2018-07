Viele Abenteuer am Ufer des Mains

Anzeige

Es war ein ganz besonderes Erlebnis gerade für Kinder und Jugendliche, der „Tag der Abenteuer“ am Mainufer in Kreuzwertheim.

Kreuzwertheim. Zum Mitmachen lud der „Tag der Abenteuer“ bereits zum dritten Mal ein, der vom Bund Naturschutz und Christian Schindler organisiert wurde. Schindler koordiniert das Projekt „Hizuna“. Dessen Name steht als Abkürzung für „Hin zur Natur“ und genau das war am Sonntag an vielen Stationen möglich.

Naturtechnik und und Strategien für das Überleben in der Natur bestimmten das Geschehen am Nachmittag.