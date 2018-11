Von den Tätern fehlt bislang jede Spur

KREUZWERTHEIM.Gleich in drei Fällen haben Einbrecher am vergangenen Wochenende Beute gemacht. Den Tätern, die es offensichtlich in erster Linie auf Schmuck und Bargeld abgesehen hatten, gelang es, unerkannt zu entkommen. In allen Fällen hat die Kripo Würzburg inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, hatte ein Unbekannter gewaltsam das Fenster eines Wohnhauses in der Ulmenstraße geöffnet. Er entwendete Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden, den der Einbrecher hinterließ, dürfte sich auf rund 1000 Euro belaufen.

Der zweite Einbruch in der Erlenstraße muss sich im Zeitraum zwischen Samstag, 13.10 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr ereignet haben. Auch in diesem Fall stieg der Täter durch ein Fenster in das Anwesen ein, bevor er sich auf die Suche nach Beute machte. Der Einbrecher entwendete Schmuck. Der entstandene Sachschaden an dem Einfamilienhaus wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Der dritte bekannt gewordene Fall hatte sich bereits in der Zeit von Freitag, 6.45 Uhr, und Samstagabend, 21 Uhr, in der Lindenstraße ereignet. Der Einbrecher entwendete bei dieser Tat Gegenstände im Wert von rund 100 Euro und richtete einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro an. Auch in diesem Fall fehlt von dem Täter bislang jede Spur. pol

