Vor Polizei geflüchtet

Kreuzwertheim.Der Fluchtversuch vor der Polizei nützte am Sonntag einem alkoholisierten Autofahrer nichts. Der 30-jährige Mann sollte kurz vor 16 Uhr kontrolliert werden. Beim Erblicken der Streife gab er Gas und flüchtete mit seinem Opel Corsa. In der Fürst-Udo-Straße wurde er gestellt und angehalten. Der Fahrer wies keinerlei Dokumente vor und gab gegenüber den Beamten falsche Personalien an.

Während der Überprüfung der Personalien wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,76 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm bereits vor geraumer Zeit aufgrund eines Alkoholverstoßes im Straßenverkehr entzogen. Daraufhin wurde er mit zur Dienststelle genommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen und darauf hingewiesen, dass er nicht mehr fahren darf. Eine Anzeige folgt.