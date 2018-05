Vorfahrt missachtet

Anzeige

Kreuzwertheim.Eine 75-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr die Staatsstraße 2315 in Fahrtrichtung Wertheim. Bei der Einmündung zur Lengfurter Straße ordnete sie sich auf dem Abbiegestreifen ein, um nach links in den Ortsbereich einzufahren. Zunächst blieb sie am Ende des Abbiegestreifens stehen. Zu der Zeit fuhr ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer mit seiner 55-jährigen Beifahrerin von Wertheim kommend in Richtung Marktheidenfeld. Kurz bevor die Beiden den Einmündungsbereich passierten, fuhr die Skoda-Fahrerin unvermittelt los und bog ab. Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte der 54-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden die 75-Jährige und die Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 10 000 Euro belaufen.