Vorfreude auf „starke Monate“

Anzeige

Bereits seit 25 Jahren in Diensten der Kurtz GmbH ist Markus Percinlic. Er wurde am 1. Februar 1993 als Elektroinstallateur eingestellt und war mehrere Jahre weltweit als Service-Experte für die Gießereimaschinen unterwegs. Aktuell arbeitet der Wertheimer als Elektriker in der Montage für die Partikelschaumstoffmaschinen, konfektioniert Kabelsätze und unterstützt tatkräftig die gesamte Installation.

Seit drei Jahrzehnten in der Firma ist Peter Lehmann, der am 1. Februar 1988 als Konstrukteur für Vorschäumer und Materialfördersysteme startete. Der Faulbacher hat den ersten Fünffach-Vorschäumer konstruiert. Von dieser Erfahrung profitierte er auch nach seinem Wechsel in den Vertrieb Anfang 2001.

Voll des Lobes für die Arbeit des stark technisch orientierten Vertriebs war an dieser Stelle Uwe Rothaug. Peter Lehmann, seit dem 1., Januar 2015 Leiter Projektierung Partikelschaumstoffmaschinen, sei hier ein wichtiger Player aus einer motivierten Truppe, die schon seit vielen Jahren eine tolle Leistung abliefere, vor allem beim Aufbau so wichtiger Märkte wie USA und Asien.

Bereits seit 40 Jahren im Unternehmen ist Senior-Konstrukteur Manfred Schwob. Er begann seine Laufbahn bei dem Unternehmen am 1. Januar 1978 als Techniker in der Konstruktionsabteilung der Kurtz Gießereimaschinenbau GmbH. Zunächst war er in der Faserstoffmaschinenabteilung im Einsatz. 1983 folgte der Wechsel in die Konstruktionsgruppe der Blockformen. Im April 1990 wurde er Gruppenleiter Projektierung und Konstruktion Gießereimaschinen. Ab 1997 kümmerte sich der Heigenbrücker um Projektierungen nach Kundenwünschen einschließlich Vorkalkulation, Entwurf, Konstruktion und Terminüberwachung. Es folgten weitere Stationen für den Vollblut-Techniker, die immer mit Konstruktion von Gießereimaschinen zu tun hatten: Leiter Projektierung Konstruktion (2004), Leiter Konstruktion (2011), Leiter Entwicklung (2012) und Senior-Konstrukteur (seit 1. Oktober 2016).

„Unser Manfred Schwob ist der Sparringpartner für alle unsere Gießereimaschinen-Konstrukteure. Von seinem beeindruckend umfangreichen Wissen haben hier schon viele profitiert, nicht zuletzt der Maschinenbauer Kurtz“, bedankte sich Rothaug bei seinem Mitarbeiter, der viel Herzblut in „sein“ Unternehmen gesteckt habe.

Gleiches galt für alle Jubilare, denen der Geschäftsführer im Namen des gesamten Managements für ihre Zuverlässigkeit, ihr Engagement und ihre tolle Leistung gratulierte. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018