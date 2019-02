Waschmaschine fängt Feuer

Kreuzwertheim.Zum Brand einer Waschmaschine kam es am Sonntag gegen 11.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus „In den Rennäckern“ in Kreuzwertheim. Nachdem Bewohner des Hauses die Rauchentwicklung durch das Fenster einer Wohnung bemerkten, alarmierten sie Feuerwehr und Polizei. Eine ältere Waschmaschine hatte vermutlich aufgrund eines technischen Defektes Feuer gefangen, das aber die Freiwillige Feuerwehr rasch löschen konnte. Durch Verrußung, Löschwasser und auslaufendes Wasser aus entstand ein Sachschaden im Badezimmer der Wohnung in Höhe von etwa 3000 Euro. Weitere Zimmer oder Mobiliar wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.02.2019