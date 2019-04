Weder Helm noch Betriebserlaubnis

Kreuzwertheim.Ohne Helm und außerdem ohne Betriebserlaubnis war am Sonntagnachmittag ein 18-Jähriger mit seinem Motorroller in Kreuzwertheim unterwegs. Mit möglichen 50 Kilometern pro Stunde fuhr der Roller fast doppelt so schnell wie erlaubt. Vor einer Polizeistreife wollte sich der Fahrer aus dem Staub machen.

Die Streife stellte den Zweiradfahrer nach kurzer Zeit. Bei der Kontrolle kam zum Vorschein, dass der 18-Jährige ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs war. Zudem fanden die Beamten weitere gravierende technische Mängel am Fahrzeug (Kettenschutz fehlt, Benzinleitung undicht, Tachowelle entfernt, Lichter ohne Funktion). Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird ein Strafverfahren eröffnet. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019