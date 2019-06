Weinberg-Traktor fiel am Kaffelstein Hang hinunter

Kreuzwertheim.Glück hatte der Fahrer eines Traktors gestern in Kreuzwertheim. Gegen 10 Uhr war er in den Weinbergen am Kaffelstein unterwegs. Der Schmalspurtraktor geriet ins Rutschen und fiel den Hang hinunter. Der Traktor rutschte über eine Strecke von mehreren hundert Metern und hinterließ im dortigen Wald eine Schneise. Erst etwa zehn Meter über Bahnhofstraße im Himmelreich beendete er die Rutschpartie und blieb liegen.

Die Feuerwehrleute aus Kreuzwertheim waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und sicherten den Traktor ab, bis er dann geborgen wurde. Am Traktor entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von bis zu 8000 Euro. Der Fahrer hatte sich durch einen Sprung vom Traktor in Sicherheit bringen können. wei/Bild: Gerd Weimer

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.06.2019