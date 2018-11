„Wenn wir noch einmal so einen Sommer bekommen, wird es eng“

Kreuzwertheim.Keine wirklich guten Nachrichten hatten Betriebsleiter Dr. Wolfgang Netsch und Revierförster Gregor Wobschall für den Kreuzwertheimer Gemeinderat, der am Dienstag die Jahresbetriebsplanung und die Jahresbetriebsnachweisung 2019 für den Gemeindewald einstimmig beschloss.

Herrschten vor einem Jahr noch nahezu „paradiesische Zustände“ auf dem Holzmarkt, so haben sich verschiedene Unwetterereignisse und Wetterphänomene „katastrophal“ ausgewirkt, so Netsch. Stürme, wie etwa „Friederike“, aber auch der Borkenkäferbefall haben Millionen Festmeter Holz gefällt, „der Fichtenmarkt ist total eingebrochen“ und auch die Kiefer sei kaum noch verkäuflich. Und „wir müssen davon ausgehen, dass es sehr lange dauern wird, bis die Lage auf dem Markt sich wieder entspannt“.

Das hat auch Auswirkungen auf den Kreuzwertheimer Gemeindewald. In Endnutzung, Vornutzung und für Selbstwerber ist im kommenden Jahr mit insgesamt 1218 Festmetern ein deutlich niedrigerer Einschlag vorgesehen als 2018, informierte Revierförster Wobschall.

Dabei wolle man sich auf Laubholz und vom Borkenkäfer befallene Bäume konzentrieren. Wieder aufgenommen werden soll die Jungbestandspflege, die für einige Jahre ausgesetzt war, weil sie nicht bezuschusst wurde. Das hat sich geändert.

Keine großen Hoffnungen

Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt, konnte Wobschall keine großen Hoffnungen auf einen bedeutenden Überschuss machen. Im Gegenteil: gegenüber den in dem dem Gemeinderat vorliegenden Papier genannten Zahlen hatte er den erhofften Gewinn noch einmal auf nun 13 459 Euro halbiert. „Wenn wir noch einmal so einen Sommer bekommen, wie in diesem Jahr, wird es eng“, machte der Revierförster deutlich.

Ähnlich äußerte sich Michael Huth (CSU). Deshalb solle man sich bei der Einschlagsplanung auf „schlechteres Holz“ konzentrieren. Das sicherte Wobschall zu. Man setze im Gemeindewald schon lange nicht mehr auf die Fichte, erklärte der Revierförster, nachdem Silvia Klee (SPD) gefordert hatte, bei der Auf- und Durchforstung auf „klimaverträglichere Baumarten“ zu achten.

„Ein Mischbestand ist unser Ziel.“ Auf Nachfrage meinte er, dass rund 200 Festmeter Holz vom Borkenkäfer befallen sind.

Sorgen machte sich Bürgermeister Klaus Thoma wegen der, wie er sagte, „ungezählten, kleinen, nicht mehr bewirtschafteten Privatwaldflächen“.

Es sei Aufgabe der Forstverwaltung, darauf zu achten und bei Bedarf tätig zu werden, versuchte Dr. Wolfgang Netsch zu beruhigen. ek

