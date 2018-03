Wiebelbacher üben wütende Kritik

Anzeige

Richtig „unleidlich“ wurden einige Besucher allerdings, als es um die Investitionen für den Turnhallenumbau in Röttbach ging. Warum man das Gebäude nicht abreiße und stattdessen einen Kindergarten baue. Dort würden schließlich Kapazitäten gebraucht, lautete eine Wortmeldung. Was denn in den vergangenen zehn Jahren in den Ortschaften aufgewendet worden sei, eine andere. Schließlich: „Bei uns ist auch was fällig.“ Verwiesen wurde auf das Feuerwehrhaus und auf den gewünschten Aufzug, um den Versammlungsraum im Obergeschoss barrierefrei zu erreichen. Schließlich bringe das Gewerbegebiet Wiebelbach Kreuzwertheim einiges.

„Wir sind eine Gesamtgemeinde, nach 30 Jahren müsste das Ortsteildenken mal aufhören“, appellierte der Bürgermeister, stieß aber auf taube Ohren. „Dann investiert hier mal zwei Millionen. Überlegt euch was“, wurde ihm entgegengehalten.

„Wie ist der Ausblick für das Feuerwehrhaus?“, wollte ein Zuhörer wissen. Wenn das der Raum sei für offizielle Veranstaltungen, dann müsse ein Aufzug drin sein. Sowohl Thoma als auch Gemeinderat Günter Kohrmann verwiesen auf den in Planung und Beschlussfassung befindlichen Feuerwehrbedarfsplan, der sich auch mit diesem Gebäude beschäftige. Wenn der ergebe, dass das Feuerwehrhaus nicht mehr gebraucht werde, „machen wir es zu?“, schlussfolgerte ein Zuhörer. „Oder wir verlegen den Gemeinschaftsraum ins Erdgeschoss“, so Thoma.

Ein Ex-Gemeinderat kritisierte die Sperrung der Ortsdurchfahrt Unterwittbach im Zuge der Brückenbaumaßnahme. Das führte die Diskussion, einmal mehr, auf die Verkehrsbelastung in Wiebelbach. Eine Beruhigungsmaßnahme, die 2017 in der Bürgerversammlung gefordert und von der Gemeinde umgesetzt wurde, erhielt jetzt das Verdikt „Das bringt nichts“. Der Bürgermeister wurde aufgefordert, sich selbst von der Situation zu überzeugen. In Unterwittbach habe er sich auch frühmorgens hingestellt und Fahrzeuge angehalten. „Das mache ich hier auch einmal“, seufzte Thoma. ek

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.03.2018