„Wir liegen genau im Zeitplan“

Kreuzwertheim.Ordentlich vorangeschritten sind die Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Birkenstraße in Kreuzwertheim. Nun wurde das Richtfest gefeiert.

„Wer will fleißige Handwerker sehen? Der muss in den Kindergarten gehen“, sangen die Mädchen und Jungen zu Beginn. Und es stimmt: am und rund um den Kreuzwertheimer Kindergarten Birkenstraße haben die fleißigen Handwerker in den zurückliegenden Wochen eine ganze Menge geschafft, so dass am Donnerstagnachmittag das Richtfest für den Erweiterungsbau gefeiert werden konnte.

Noch viel zu tun

Es ist aber auch noch viel zu tun, denn bis zum Beginn des nächsten Kindergartenjahres soll die Betreuungseinrichtung saniert und erweitert werden. Dann sollen 18 neue Krippen- und weitere 14 Regelplätze zur Verfügung stehen.

Und warum das alles? „Weil die Zahl der Geburten in Kreuzwertheim erfreulich angestiegen ist“, sagte Bürgermeister Klaus Thoma, und weil es eine erhöhte Nachfrage nach Krippenplätzen gebe.

Daraus hat der Gemeinderat im Januar die Konsequenzen gezogen und die Entscheidung zur Erweiterung um ein neues und zur Sanierung des bestehenden Gebäudes getroffen.

Mitte August wurde mit der Außenanlage begonnen und einen Monat später ging es dann auch mit dem Erweiterungsbau los. „Wir liegen genau im sehr ehrgeizigen und ambitionierten Zeitplan“, freute sich der Bürgermeister und lobte: „Wahnsinn, was hier bis jetzt geleistet worden ist“.

Und auch die Kosten bewegen sich bislang exakt im vorgegebenen Rahmen, der bei rund 1,8 Millionen Euro liegt – eine Information, die den Kindern ein erstauntes „Boah“ entlockte. Man könne zwar nicht in die Zukunft schauen, aber man könne rechtzeitig handeln und vorsorgen, sagte Thoma.

Richtschnur auf Erfolgsweg

„Die positive Entwicklung unserer Kinder ist eines unserer wichtigsten Anliegen. Wie wir mit der Herausforderung umgehen, ist auch eine Richtschnur auf unserem Erfolgsweg in Kreuzwertheim.“

Unterdessen hatte Zimmerer Jürgen Schreiner für seinen Richtspruch luftige Höhen erklommen. „Für die wachsende Kinderzahl reichte nicht mehr nur ein Saal. Und weil der Kindersegen ist halt groß, ließ es die Gemeinde nicht mehr los, bis diese zugesagt den neuen Kindergarten und es lohnte sich das Warten“, erklärte er unter anderem und dankte allen, „die sich hier ans Werk gewagt“.

