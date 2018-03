„Wir nehmen die Bedürfnisse ernst“

Anzeige

Bei vielen weiteren Punkten sagte der Bürgermeister eine Prüfung und, wo es möglich ist, eine Verbesserung zu. Dies betraf die defekten Stufen von der Rathausgasse zum Mainradweg, die Prüfung der Verkehrssituation bei der Engstelle an der Kirche in Wiebelbach, die Prüfung von räumlichen Lösungsvorschlägen im Zusammenhang mit der hohen Auslastung des Kindergartens Röttbach, die Anbringung einer automatischen Schließvorrichtung am Feuerwehrhaus Wiebelbach, die Schotterung am Dorfbrunnen Wiebelbach, die Eingangstür am Friedhof des Orts, die Wasseransammlungen am Herrgottshäuschen in Richtung Röttbach, die lockeren Kanaldeckel in der Brunnenstraße sowie die nicht sachgerechten Arbeiten in der Kreuzwertheimer Straße.

Weiterhin prüfe man weitere Straßenschäden und Verkehrssituationen. Der Sonnenschutz am Kreuzwertheimer Mehrgenerationenplatz wird angegangen und die Möglichkeit für eine Kleinkindschaukel am Spielplatz in Unterwittbach geprüft. Annehmen will man sich zudem der Verkehrssituation in der Unterwittbacher Sandspitze. Bei diesem und weiteren Anliegen soll es Vor-Ort-Termine mit Gemeinderäten geben. Bei anderen Punkten holt man Kostenvoranschläge für die von den Bürgern erbetenen Maßnahmen ein. Einstimmig stimmte der Gemeinderat den Plänen zu.

So viele Eingaben wie noch nie

„Es gab noch nie so viele Anliegen wie dieses Mal“, waren sich der Bürgermeister und Ratsmitglied Andreas Schmidt einig. Schmidt schlug vor, auf der Internetseite des Markts eine Art Kummerkasten einzurichten. Die Bürger warteten teilweise ein halbes Jahr bis sie etwas in den Bürgerversammlungen vorbringen können. Thoma erklärte, man könne ihn oder das Bauamt anrufen. Mit einem derartigen Meldesystem hätten andere Gemeinden keine guten Erfahrungen gemacht. „Man ist dort von E-Mails überrannt worden.“

Er blickte auf die Diskussionen in den Ortsteilen zurück. Vor 40 bis 46 Jahren hätten sich die Bürger dort entschieden, der Marktgemeinde beizutreten. „Die Integration der Ortsteile in die Marktgemeinde ist gut gelungen. Doch es gibt einige wenige, die die Zeit zurückdrehen wollen.“ Er sehe die Gefahr der Spaltung. „Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben das Wohl aller Bürger am Herzen.“ Er verwies auf viele Möglichkeiten der Bürger, auf politischer und planerische Ebene mitzugestalten. „Wir nehmen die Bedürfnisse der Bürger ernst.“

Einstimmig folgte der Gemeinderat seinem Vorschlag, ab sofort in jedem Ortsteil einmal pro Jahr eine Gemeinderatssitzung abzuhalten. Zuvor soll es einen Ortsrundgang mit den Bürgern, eventuell auch zu einem Schwerpunktthema, geben.

In seinen Bekanntgaben richtete Thoma den Dank der Projektinitiatorin des „Denkort Aumühle“ in Würzburg aus. Der Rat hatte einen Zuschuss dafür beschlossen. Kreuzwertheim sei hier Vorbild für andere Gemeinden, zitierte der Bürgermeister die Projektleiterin.

Alle Jagdpächter sollen sich am Waldbegehungstag den Bürgern vorstellen, erklärte Thoma ein Ziel.

Aus Reihen der Räte wurde vorgeschlagen, die statistischen Ergebnisse des Verkehrsüberwachungsgeräts zu veröffentlichen, etwa im Mitteilungsblatt. Gefragt wurde nach einer möglichen Verlängerung des Lärmschutzwalls an den Einkaufsmärkten. Thoma erläuterte, wegen dessen Nähe zur Umgehungsstraße sei eine Absprache mit dem staatlichen Bauamt erforderlich. Danach werde man die Kosten prüfen.

Die Waldwege, die durch Holzrückearbeiten beschädigt wurden, werden wieder in Ordnung gebracht, erklärte er. bdg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018