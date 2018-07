„Wir wollen Raum für frische Ideen schaffen“

Anzeige

Um besser auf jugendliche Interessen und Themen eingehen zu können, wurde am Freitag in Kreuzwertheim der Mitarbeiterkreis „Evangelische Jugend“ gegründet.

Kreuzwertheim. Am vergangenen Freitag wurde in Sachen evangelischer Jugendarbeit ein neuer Schritt getan. Mit dem gerade gegründeten Mitarbeiterkreis (MAK) soll die Jugend in Verwaltung und Organisation von der Kirchengemeinde unabhängig werden. Diese Eigenständigkeit der jungen Kirchenmitglieder ist für Jan Balke sehr wichtig: „Es soll von der Jugend etwas für die Jugend kommen“. Der Neunzehnjährige ist seit fünf Jahren Jugendleiter in der Region Grafschaft. Zusammen mit Diakon Jonas Wittmann war er maßgeblich daran beteiligt, die Initiative ins Leben zu rufen.

Da die Gemeinden im Raum Grafschaft in der Jugendarbeit nicht allzu gut aufgestellt sind, war für die beiden klar: Da muss etwas geschehen. „Auf so eine Idee kommt man dann, wenn man in seinem System an die Grenzen stößt“, erinnert sich der Jugendleiter an die Hintergründe ihrer Arbeit.