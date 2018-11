Woher bekommen Eltern Infos?

Main-Spessart-Kreis.Das Staatliche Schulamt im Landkreis Main-Spessart nimmt die bevorstehenden kalten Tage zum Anlass, auf die Informationsmöglichkeiten der Eltern und Schüler bei einem witterungsbedingten Unterrichtsausfall hin zu weisen. Sobald feststeht, dass der Unterricht ausfällt, geht die Meldung an Rundfunksender sowie regionale Printmedien und wird auf der Homepage des Landkreises und über Twitter veröffentlicht. Kinder, die trotz der Meldung in die Schule kommen, dürfen bei Unterrichtsausfall nicht einfach nach Hause geschickt werden, die Lehrer müssen nach Möglichkeit in die Schule kommen. Es findet grundsätzlich Unterricht statt. Bei witterungsbedingten Busverspätungen dürfen Schüler nach einer Wartezeit von 20 Minuten nach Hause gehen. Die Schule muss umgehend davon unterrichtet werden. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die letzte Verantwortung die Eltern selbst tragen. Prinzipiell gilt der Grundsatz, dass das Wohl und die Sicherheit des Kindes im Vordergrund stehen. pm

