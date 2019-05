Zeugin hatte sich Kennzeichen notiert

Kreuzwertheim.Ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer blieb am verganegnen Samstag beim Einparken auf dem Rewe-Parkplatz in Kreuzwertheim an dem Mercedes einer 62-Jährigen hängen und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe vonetwa 1500 Euro. Nachdem der 81-Jährige ausgestiegen war und sich den Schaden angeschaut hatte, fuhr er wieder davon. Eine Zeugin hatte das Geschehen aber beobachtet, sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs gemerkt und die Polizei verständigt. So konnte der Mann kurze Zeit später zu Hause angetroffen werden. Er muss sich nun wegen des Verdachts auf unerlaubtes Entfernens vom Unfallort verantworten. pol

