Anzeige

Die Investitionskosten sind derzeit mit rund 2,1 Millionen Euro kalkuliert, weshalb sich der Gemeinderat die Entscheidung auch nicht leicht gemacht habe. Hilfreich sei eine Förderzusage über rund 622.000 Euro gewesen. „Es war ein Kraftakt, die zu bekommen“, betonte Bürgermeister Klaus Thoma. Persönlich habe er die Baugenehmigung beim Landratsamt abgeholt und diese zusammen mit dem Zuschussantrag nach Würzburg gebracht. „Sonst wären die Fristen nicht zu halten gewesen.“

Nur als Turnhalle genehmigt

Bei allen Bedenken, vor allem wegen der Kosten, müsse man das Projekt in Angriff nehmen. Das Gebäude sei eigentlich nur als Turnhalle genehmigt, werde aber de facto als Mehrzweckhalle genutzt. „Das ist schon im dunkelgrauen Bereich“, verwies der Bürgermeister auf sensible Bereiche wie Fluchtwege und Brandschutz. „Wenn wir nicht umbauen, kann hier nur noch Sport stattfinden.“

Uneingeschränkte Zustimmung erntete er in der sich anschließenden Diskussion trotzdem nicht.

Erinnert wurde aus den Reihen der Zuschauer unter anderem daran, dass eine von manchen Röttbachern gewünschte Erweiterung der Halle, die anfänglich mit 1,6 Millionen Euro veranschlagt war, abgelehnt worden sei. Auch dass die Bühne in der jetzigen Form wegfällt, findet nach wie vor nicht jeder gut.

Und überhaupt, wenn man die in Rede stehenden Investitionskosten auf die vergangenen 40 Jahre seit dem Bau der Halle verteile und in denen nichts getan worden sei, „dann ist das nicht so viel Geld“.

Das Engagement zählt

Das gelte im Übrigen für viele gemeindliche Gebäude. „Es wird zu wenig in den Unterhalt gesteckt.“ Das wollte Thoma so natürlich nicht stehen lassen. Und er machte auch klar, dass er bei den nun anstehenden Arbeiten auf das Engagement der Röttbacher zählt. „Bei so einem Projekt zeigt sich, ob die Dorfgemeinschaft wirklich echt vorhanden ist, oder nur auf dem Papier steht“, sagte er.

25 neue Bauplätze

Röttbach direkt betreffend verwies der Bürgermeister außerdem auf die Erschließung von 25 Bauplätzen im Baugebiet „In den Ellern“, wobei allgemein Einverständnis damit zu bestehen scheint, dass diese mit einer Bauverpflichtung von voraussichtlich zwei Jahren belegt werden sollen. Hinsichtlich des Kindergartens würden eventuell notwendige weitere Maßnahmen etwa im Zusammenhang mit einem Ausbau der Betreuung geprüft.

Schließlich ist das Dorf, angesichts von 13 Geburten im vergangenen Jahr, „vorbildlich im Nachwuchsbereich“, wie ein Zuhörer unterstrich.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.02.2018