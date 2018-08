Zum vierten Mal geöffnet

Main-Spessart-Kreis.Anlässlich eines gemeinsamen Museumstages öffnen sich bereits zum dritten Mal zahlreiche Museumstüren im Landkreis. Der Museumstag findet in diesem Jahr am Sonntag, 23. September, statt.

Nach den Erfolgen in den Jahren 2010 und 2014 kann somit erneut ein kultureller Höhepunkt im Landkreis angeboten werden.

Insgesamt beteiligen sich 17 Museen und Sammlungen, darunter auch Einrichtungen die erstmalig mitwirken.

Das Sachgebiet Schulen, Sport und Kultur entwarf in Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement und den teilnehmenden Einrichtungen ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm. Die Besucher können sich auf interessante Ausstellungsstücke, Sonderausstellungen und spezielle Führungen freuen.

Unter anderem nehmen das Film-Photo-Ton-Museum in Gemunden a.Main im Huttenschloss, das Kurtz Ersa Hammermuseum in Hasloch, das Museum Prassek-Scheune in Kreuzwertheim das Kulturzentrum Franck-Haus in Marktheidenfeld, das Fahrzeug- und Technikmuseum in Neuendorf, das Lapidarium in Neustadt am Main,die Papiermühle in Triefenstein-Homburg oder die Synagoge Urspringen teil.

Der Eintritt an diesem Tag ist kostenlos. Nähere Informationen zu den teilnehmenden Museen, den Öffnungszeiten sowie zu besonderen Aktionen erhalten Interessierte im Programmflyer unter www.main-spessart.de (Museumstag) im Internet.

