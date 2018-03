Zusammenhalt ist wichtig

Anzeige

Für Gewerbegebiet geworben

Bürgermeister Klaus Thoma zeigte zunächst wenig Verständnis dafür, was sich zurzeit in der großen Politik abspiele. Er forderte: „Wir brauchen dringend eine handlungsfähige Regierung, die die weitere Entwicklung unseres Landes vorantreibt.“

Danach ging er auf einige örtliche relevante Themen ein. So sei für ihn ein familiengerechtes Kreuzwertheim wichtig. Insgesamt wolle man dafür über drei Millionen Euro in Kindergärten, Spielplätze und Jugendräume investieren. Einiges sei bereits umgesetzt. Mit 90 Euro pro Monat habe man die günstigsten Kindergartengebühren weit und breit. Vergleichbare Kindergartenplätze würden in Hannover 400 Euro und in München 600 Euro kosten.

Weitere Baugebiete zu erschließen, erweise sich als schwierig, bekannte Thoma. Deshalb müsse man versuchen, innerorts mit Kreativität Lücken zu schließen. Dann warb er für das geplante Gewerbegebiet in Unterwittbach. Seit 25 Jahren habe man kein neues Gewerbegebiet erschlossen, und das in Wiebelbach sei ausgeschöpft.

Um weiter eine prosperierende Gemeinde gewährleisten zu können, brauche man ein gesundes Wachstum. Die Gemeinde sei wie eine Firma: Wenn nichts mehr investiert werde, bedeute das Stillstand. Stillstand bedeute Rückschritt. Und Rückschritt bedeute, dass durch die fehlenden Einnahmen keine Investitionen mehr in öffentliche Einrichtungen getätigt werden könnten. Dadurch werde die Gemeinde unattraktiv und die Menschen würden abwandern.

Ein Unterwittbacher Bürger kritisierte den nach seiner Meinung unsinnigen Landverbrauch. Das Gewerbegebiet sei zu groß geplant, die Bedenken der Träger öffentlicher Belange seien vom Tisch gefegt worden. Gegen diesen Vorwurf wehrte sich der Bürgermeister vehement.

Abschließend informierte Thoma, dass das „Haus Rosenglück“ nach Erweiterungsmöglichkeiten suche. Den „Bürgerbus“ bezeichnete er als ein Erfolgsmodell. Weiterhin werde er für eine optimale ärztliche Versorgung kämpfe. Das, was nach der Schließung der Arztpraxis Aulbach von außen als Hilfe gekommen sei, bezeichnete er als „unterlassene Hilfeleistung“. Wichtig sei, dass man in Kreuzwertheim das Zusammengehörigkeitsgefühl pflege, sich gegenseitig helfe und im Gemeinwesen zusammenarbeite. fwv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.02.2018