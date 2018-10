„Zwei echte Erfolgsgeschichten“

Kreuzwertheim.Bevor der Geschäftsführer der Kurtz GmbH, Uwe Rothaug, auf die Agenda der allmonatlichen Informationsveranstaltung in der Wiebelbacher Maschinenfabrik einging, begrüßte er Carolin Kurtz vor versammelter Belegschaft in ihrer neuen Funktion als Kaufmännische Geschäftsführerin der Kurtz GmbH. Man verfüge über einen guten Auftragsbestand, tolle Projekte, in der Umsetzung gebe es Optimierungsbedarf. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin zuversichtlich, dass wir die anstehenden Aufgaben mit gemeinsamer Anstrengung auch lösen werden“, sagte Carolin Kurtz.

Längst ist es Tradition im Unternehmen geworden, bei diesem Termin langjährige Mitarbeiter zu ehren. Dieses Mal gab es eine Ehrung und eine Verabschiedung in den Ruhestand.

Der „Teilejäger“

Jürgen Rüppel ist seit 40 Jahren im Unternehmen. Er trat im September 1978 als Azubi ins Unternehmen ein und wurde als frisch ausgelernter Maschinenschlosser direkt übernommen.

Ab Oktober 1991 wurde der Oberndorfer nach erfolgreich bestandener Prüfung als Meister und Programmierer im Werkzeugbau der Aluminiumgießerei angestellt. Engagiert als Betriebsratsmitglied seit 2002, wurde Jürgen Rüppel ab Juni 2004 Abteilungsleiter Werkzeugbau.

Gut vier Jahre später wechselte er als Disponent in die Maschinenfabrik, wo er bis heute als „Teilejäger“ unterwegs ist. In seiner Freizeit ist Jürgen Rüppel gern auf zwei Rädern unterwegs - ob mit Rennrad oder dem Mountain Bike.

Auf der Veranstaltung wurde Günther Oleynik, Konstrukteur Entwicklung Schäummaschinen, nach 29 Jahren im Unternehmen in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Ursprünglich hatte der Unterwittbacher seinen Technischen Zeichner im Unternehmen absolviert, war einige Jahre anderweitig beschäftigt, bevor er Anfang 1989 wieder zurückkam.

Von da an entwickelte sich Günther Oleynik zum absoluten Experten für Dampfkammern und war erfolgreich aktiv in zahlreichen Sonderprojekten. Der leidenschaftliche Motorradfahrer wird dem Unternehmen als Mitglied des Hammer-Chores erhalten bleiben, in dem er seit 1989 singt.

„Zwei ganz unterschiedliche Berufswege, die jedoch eines miteinander verbindet: Sie haben über viele Jahre fantastischen Einsatz für Ihr Unternehmen gezeigt – das sind zwei echte Erfolgsgeschichten, von denen auch wir als Kurtz GmbH profitieren“, sagte Kurtz Geschäftsführer Uwe Rothaug.

Ausdrücklich betonte er die positive Einstellung der beiden Geehrten zu herausfordernden Aufgaben, die unzählige Male zum erfolgreichen Abschluss führten, so Rothaug bei der Überreichung von Präsenten. kurtz

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018