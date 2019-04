140 Bürger wählten eigenen Favoriten

Einiges zu tun gab es beim Auszählen der Külsheimer Bürgermeisterwahl. 140 Wähler stimmten für ihren persönlichen Favoriten, was sich besonders in Steinbach auf das Ergebnis auswirkte.

Külsheim. Ein Erfolg – fast – auf ganzer Linie war für Amtsinhaber Thomas Schreglmann das Abstimmungsergebnis der Bürgermeisterwahl am Sonntagabend in Külsheim. Schließlich lag er in der Kernstadt,

...