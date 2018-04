160 Akteure starten in Saison

Anzeige

Der Bouleclub Külsheim hat einen Spieltag der Rhein-Neckar-Liga beim Pétanque in Nordbaden ausgerichtet. Zwölf Mannschaften aus der Oberliga und ebenso zwölf aus der Bezirksliga der Rhein-Neckar-Liga, mithin in der Summe etwa 160 Akteure, kamen am Samstag nach Külsheim. Der Spieltag bedeutete für alle Teams den Start in die Saison, jede Mannschaft bestritt zwei Begegnungen. Die meisten Vereine reisten aus dem Großraum Mannheim und von südlich davon an.

Der Bouleclub aus der Brunnenstadt hatte die benötigten 36 Bahnen am Sportzentrum in der Jahnstraße sehr gut vorbereitet, die meisten extra für diesen Spieltag hergerichtet. Somit herrschten passende Voraussetzungen für spannende Partien gegeben.

Bei jeder Begegnung waren fünf Spiele zu entscheiden. Zuerst traten zwei Mal drei gegen drei Spieler an („Triplette“), dann drei Mal zwei gegen zwei Spieler („Doublette“). Es gab eine ganze Reihe von sportlich interessanten Vergleichen. Stets standen Konzentration und technische Präzision im Vordergrund, gleichermaßen Strategie und Spieltaktik oder das exakte Lesen des Untergrundes hin zum nachfolgenden „Legen oder Schießen“.