20 Kids Stars der Manege

Külsheim.Der „erste Külsheimer Kinderzirkus“ lockte am Freitagnachmittag etwa 80 Leute in die Festhalle der Brunnenstadt. Rund 20 Kinder präsentierten in einer aufgebauten Manege und auf der Bühne vielerlei Programmpunkte und ergatterten über eine Stunde lang reichlich Applaus des Publikums.

Die Idee zu einer solchen Veranstaltung entstand ganz klein und im privaten Rahmen, als Kinder zuhause die Stange einer Sitzhängematte als Trapez nutzten und dort kleine Kunststücke machten. Flugs gab es eine erste Vorstellung in der Familie und auch die Idee, eventuell öffentlich aufzutreten.

Kinder aus Eiersheim treffen sich unter der Leitung von Bianca Winter regelmäßig im örtlichen Gemeindezentrum und überlegen sich Aktivitäten. Das Gefühl „Zirkus ist etwas Tolles“ hatte die Kinder nicht los gelassen und so wuchs der Gedanke „Kinderzirkus“. Man fragte herum, wer noch mitmachen wolle und erhielt gemischte Reaktionen.

Schließlich fiel der Entschluss, die Veranstaltung im Rahmen des Bürgernetzwerks Külsheim zu machen. Die darstellenden Kinder sind aus der Region, überwiegend aus Eiersheim, drei Ballett-Tanzgruppen aus Lauda-Königshofen unter der Leitung von Erika Binder kamen hinzu. Bianca Winter koordinierte, diverse Mitstreiter unterstützten. So hieß es „Manege frei“ für 20 Mädchen und einen Jungen, allesamt im Alter von sechs bis 14 Jahren.

Im Saal der Festhalle wurde eine Manege aufgebaut mit Stühlen drum herum für die Zuschauer. Das Publikum sah in bunt gemischter Folge Jonglage-Nummern, turnerische Vorführungen mit Band und Ball, mit Reifen und Seilen. Geboten wurde eine Clownnummer inklusive Zauberkunststücken und „der stärkste Junge“ von Külsheim-Eiersheim zeigte beeindruckende Kraftakte.

Kinder erfuhren live allererste Lektionen beim „Reiten lernen“ wie das sachgemäße Erklimmen eines ganz großen Pferdes, zwei Könnerinnen präsentierten Voltigieren auf dem Holzpferd. Im Laufe des Nachmittags tanzten drei Ballett-Gruppen grazil unterschiedliche Nummern. Die Kinder tobten als Tiere geschminkt durch die Manege, vollführten dabei auf der Mattenbahn turnerische Kunststücke. Es gab einen Bändertanz ohne Musik und auf einem Klavier „Freude schöner Götterfunken“

Insgesamt zeigten die Kinder mit viel Engagement, was sie können und was sie zuvor einstudiert hatten. Hervorzuheben ist natürlich auch, dass die Mädchen und der eine Junge sich trauten, vor einer solchen Kulisse aufzutreten. Auch deshalb war der viele Beifall hochverdient. hpw

