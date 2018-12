2000 Euro für Träubelesbildstock

Külsheim.Seit beinahe drei Jahrhunderten steht im Zentrum von Külsheim gegenüber der Katharinenkapelle eine Mariensäule, die als der größte Träubelesbildstock in Franken gilt. Diese soll im kommenden Jahr saniert werden. Der Heimat- und Kulturverein Cullesheimer Kreis übergab zu diesem Zweck am Freitagabend inmitten des Weihnachtsmarktes eine Spende von 2000 Euro an die Stadt Külsheim.

Hildegard Dietz, Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins, verwies im Rahmen der Spendenübergabe auf die Satzung des „Cullesheimer Kreises“. Dieser verfolge als „unmittelbar gemeinnützigen Zweck“ auch, „erhaltenswerte kirchliche und weltliche Kulturgüter vor dem Untergang zu bewahren“. Der Spendenbetrag von 2000 Euro sei erwirtschaftet aus den Erlösen bei der Teilnahme mit Ständen am Großen Markt und am Weihnachtsmarkt, jeweils in Külsheim. Dietz ergänzte, dabei habe man den Träubelesbildstock stets vor Augen.

Egon Kirschner, zweiter Vorsitzender des Vereins, ergänzte, die Mariensäule sei 1739 in der Barockzeit auf private Initiative erstellt worden. Das Ensemble der Mariensäule zusammen mit der Katharinenkapelle und dem Dreischalenbrunnen müsse für die Nachwelt erhalten werden.

Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann sagte dem Heimat- und Kulturverein namens der Stadt „Herzlichen Dank“ für die großzügige Unterstützung.

Die Sanierung des Bildstocks koste wohl über 8000 Euro und derzeit werde beim Landesdenkmalamt die denkmalschutzrechtliche Genehmigung beantragt.

Die Sanierung selbst solle nach dem Winter erfolgen, sobald der Sandstein trocken sei. hpw

