21 verschiedene Prüfungen bei Reitturnier

Külsheim.Das Dressur- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Külsheim ließ am Wochenende wieder viele Pferdefans und Sportbegeisterte zur Reitanlage in der Brunnenstadt kommen. Das sachkundige Publikum sah bei 21 verschiedenen Prüfungen fast 500 Starts. Eine idyllisch gelegene Wettkampfstätte und sonniges Wetter taten ein Übriges, damit Beteiligte und Zuschauer ideale Rahmenbedingungen vorfanden. Einen ausführlichen Bericht mit Ergebnissen gibt es in der morgigen Ausgabe. Bild: Hans-Peter Wagner

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.06.2019