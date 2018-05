3000 Euro Preisgeld für zwei Projekte

Anzeige

Külsheim.Mit zwei Urkunden und einer Förderung über 3000 Euro wird die Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim für ihr Projekt „Kleine und große Herausforderungen im „Hortus PAGSis“ und im „Theatrium PAGSum“ ausgezeichnet. Die Schule hat bei dem Förderwettbewerb „SpardaImpuls“ nicht nur genügend Stimmen für sich gewinnen können, sondern wurde zusätzlich von der Jury mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Julia Fleckenstein, Sonderpädagogin an der PAGS, bedankte sich bei der Sparda-Bank Baden-Württemberg für die Unterstützung.

Erfolgreiches Erlebnis

Der Leiter der Filiale in Mosbach, Roland Bauer, freute sich bei einer selbst gebackenen Pizza aus dem Pizzaofen im Schulgarten über das erfolgreiche Ergebnis der Schule in seiner Region: „Mit ’SpardaImpuls’ haben wir allein in diesem Jahr über 250 Schulen ermöglicht, Projekte umzusetzen oder weiter zu entwickeln. Dass mehrere Schulen aus der Region Mosbach so erfolgreich waren und dabei sind, freut mich ganz besonders.“

287 weiterführende Schulen aus ganz Baden-Württemberg haben gemeinsam mit ihren Fördervereinen an der vierten Runde des Förderwettbewerbs „SpardaImpuls“ teilgenommen. 250 Schulen bekamen in der öffentlichen Online-Abstimmung die benötigten Stimmen, um eine Förderung zu erhalten. Die 50 bestplatzierten Schulen erhielten eine Förderung zwischen 1000 Euro und 4000 Euro, weitere 200 Schulen bekamen eine Förderung von 250 Euro bis 500 Euro. Der Förderwettbewerb 2017/18 richtete sich an weiterführende Schulen in Baden-Württemberg mit den Bewerbungskategorien „Umwelt, Natur, Klima“, „Beruf und Wirtschaft“ und „Soziales“.