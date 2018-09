Über 1000 Bürger sorgen für einen schönen Fest-Auftakt

Külsheim.Jetzt sind es nur noch wenige Tage, bis die Schützen mit einem lauten Böller den Startschuss für den Großen Markt in Külsheim geben. Den Auftakt des Volksfests bildet der traditionelle Festumzug.

32 Gruppen und Vereine werden am Donnerstag, 6. September, ab 19 Uhr vom Wolferstetter Weg über die Pater-Grimm-, Haupt- und Uissigheimer Straße zum Festzelt ziehen. Aufstellung ist ab 18.30 Uhr im Wolferstetter Weg.

„Wir haben die Tausender-Marke wieder geknackt“, betont Heiko Wolpert auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten stolz. Über 1000 Bürger jeden Alters aus der Kernstadt und den Ortschaften haben ihre Teilnahme am Umzug zugesagt.

Nachdem es bis zum Anmeldeschluss 31 Gruppen waren, kam inzwischen noch eine weitere dazu. Doch das bringt den langjährigen Festzug-Organisator nicht aus dem Gleichschritt: „Ich freue mich sehr, dass sich auch in diesem Jahr so viele Vereine angemeldet haben und so für einen schönen Auftakt des Großen Markts sorgen“, so Wolpert.

Beim Umzug ist folgende Aufstellung der Teilnehmer vorgesehen: 1 Reit- und Fahrverein Külsheim mit Reitern; 2 VfR Uissigheim; 3 Tennisclub Külsheim; 4 Musikverein Steinbach; 5 Boule Club Külsheim; 6 Kleinkaliber-Schützenverein Külsheim; 7 Radsportverein Külsheim; 8 Gesamtfeuerwehr Külsheim; 9 Musikverein Hundheim; 10 FC Külsheim; 11 Damenfußballmannschaft SG Külsheim/Uissigheim; 12 Männergesangsvereine Külsheim, Uissigheim und Eiersheim sowie Obst- und Gartenbauverein Uissigheim; 13 Tauchfreunde Taubertal; 14 Ehrengäste und Gemeinderat; 15 Brauereifahrzeug; 16 DRK Külsheim; 17 Musikverein Külsheim; 18 Külsheimer Winzer; 19 Schützenverein Steinbach; 20 Reservisten Hundheim/Steinbach; 21 FC Hundheim/Steinbach; 22 Kolpingfamilie Külsheim; 23 Eiersheimer Musikanten; 24 DLRG Külsheim; 25 Fastnachtsgesellschaft Külsheim; 26 Heimat- und Kulturverein Külsheim; 27 Förderverein FC Külsheim; 28 Musikverein Uissigheim; 29 Traditionsverband Prinz-Eugen-Kaserne; 30 Heimatverein Eiersheim; 31 Schlepperfreunde Külsheim. su/stv

