Über 3500 Arbeitsstunden geleistet

Mitglieder geehrt

Für deren zehnjährige Mitgliedschaft geehrt wurden Julian Geiger, Joachim Otto, Martin Schmitt, Dieter Zirkelbach. 15 Mitgliedsjahre haben Sebastian Ballweg, Uli Lawo, Matthias Obst, Melanie Pfohl, Bastian Pfohl sowie Linda und Philipp Spengler zu verzeichnen. Für ihr 40-jähriges Engagement wurde Beate Spengler schließlich vom Vorsitzenden ausgezeichnet.

Ferner berichtete der stellvertretende Bereitschaftsleiter Markus Stang von der tatkräftigen Planung, zukünftig jährlich weitere drei bis vier Fortbildungen durchzuführen. Im vergangenen Jahr fanden bereits zwei Übungsnachmittage, eine Defi-Prüfung und eine Sauerstoffunterweisung statt.

Neue Defibrillatoren kommen

Nachdem im Jahr 2017 einer der drei öffentlichen Defibrillatoren durch Vandalismus zerstört wurden, sind für das Jahr 2018 positive Entwicklungen zu verzeichnen. Vielmehr wird die Stadt die Finanzierung weiterer Defibrillatoren in den Ortsteilen übernehmen.

Im Gegenzug wird der DRK-Ortsverein Külsheim in jedem Stadtteil eine Informationsveranstaltung organisieren sowie die Wartung der Geräte übernehmen. Als Vertreter der Stadt Külsheim bewertet Manfred Keller diese Kooperation als zukunftsweisend.

Auch die Helfer-vor-Ort Gruppe darf voll Tatendrang auf geplante Fortschritte blicken. So sollen die 16 aktiven Helfer-vor-Ort in Külsheim und Hundheim mit mobilen Kohlenmonoxid-Meldern ausgestattet werden. Letztere erkennen bereits beim Betreten eines Raumes die Kohlenmonoxidkonzentration in der Umgebungsluft. Insbesondere nach den schweren Kohlenmonoxidunfällen der letzten Jahre seien die nicht gerade billigen Geräte für den Selbstschutz der Ersthelfer empfehlenswert, hieß es in der Versammlung.

Die Külsheimer Jugendrotkreuzler trafen sich im vergangenen Jahr zu insgesamt 35 Gruppenstunden. Sehr gefeiert wurde die Zweitplatzierung der JRK-Gruppe beim Kreiswettbewerb. Michael Goldschmitt und Elisa Scheuerlein werden sich als neugewählte Vorstandsmitglieder zukünftig für die Belange des Jugendrotkreuzes einsetzen.

Weitere Termine

Abschließend informierte die Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim, Manuela Grau, über wichtige Termine. Auch bedankte sie sich für die aktive Unterstützung der Angebote des Kreisverbandes. Schließlich trug der Ortsverein im vergangenen Jahr die Kreisversammlung sowie den JRK-Wettbewerb direkt vor Ort in Külsheim aus.

Wenn in diesem Jahr die JRK-Pfingstfreizeit in der „Aktiv-Welt-Külsheim“ veranstaltet wird, ist abermals auf die Mitwirkung des Ortsvereins zu setzen, so die Verantwortlichen. drk

Dienstag, 20.03.2018