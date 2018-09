Überall zufriedene Gesichter zu sehen

Der Weinwandertag am Sonntag war für Veranstalter und Besucher ein voller Erfolg. Sonniges Wetter, guter Wein und kulinarische Leckerbissen sorgten allerorts für fröhliche Stimmung.

Külsheim. Wunderschöne Natur beim Wandern und köstlichen Rebensaft an den verschiedenen Stationen gab es am Sonntag beim neunten Külsheimer Weinwandertag. Bei der Veranstaltung mit sechs Weingütern aus Külsheim, Uissigheim und Miltenberg sah man den ganzen Tag lang gut gelaunte Gesichter.

Überall herrschte ein reges Kommen und Gehen. Was die Anzahl der Besucher anging, war es der bisher erfolgreichste Külsheimer Weinwandertag.

Auch hinsichtlich des Wetters verlief der Tag allerorts bestens. Das zeigte sich bereits am späten Vormittag bei der Eröffnung auf dem Schlossplatz in Külsheim. Dabei nahmen über als 250 Menschen am Sektempfang teil und lauschten den Grußworten von Bürgermeister Thomas Schreglmann, von Johannes Bergauer im Namen der teilnehmenden Weingüter und von Külsheims Weinkönigin Laura.

Schön gelegene Stationen

Daraufhin machten sich die wanderlustigen Genießer in Gruppen auf zur individuellen Tour auf der gut 13 Kilometer langen Strecke, mit schön gelegenen Stationen zwischen Külsheim und Uissigheim.

Ob mitten in den Weinbergen, auf der Strecke am Lehnfeldweg zwischen Uissigheim und Külsheim oder in den innerörtlichen Besenwirtschaften, überall traf man gut gelaunte Menschen, hörte vergnügliche Gespräche und konnte kulinarische Leckerbissen aus Küche und Keller kosten. Gab die Umgebung den Blick etwas weiter fei, so erfreuten sich die Besucher an einem Panorama mit großartigen Aussichten.

Zwei Genießer aus Boxtal kommentierten die Weinwanderung folgendermaßen: „Herrliches Wetter, guter Wein, hervorragendes Essen“. Das Schöne beim Külsheimer Weinwandertag sei außerdem, dass man die Trauben zu sehen bekomme, deren Wein gerade verköstigt werde. Es sei sogar erlaubt, unterwegs von den Trauben zu probieren.

Zwei Besucher von weiter außerhalb, die mit dem Weinbau etwas näher vertraut sind, meinten, es sei eine schöne Sache, wenn sich zwei Weinbaugemeinden zusammentun und etwas initiieren. Die insgesamt erholsame Strecke entführe direkt in die Weinberge und ein jeder könne sein Tempo selbst bestimmen.

Positive Resonanz

Unterwegs und an allen Stationen herrschte gute Laune und es war oft ein lockerer Spruch zu hören. Eine Gruppe von jungen Damen bezeichnete sich flugs als selbst ernannte „Gesichter der Weinwanderung“. Ein Besucher aus Waldstetten befand die Veranstaltung als sehr gut organisiert und freute sich, dass die Stationen etwas weiter auseinander liegen. So könne er das „gigantische Naturerlebnis“ noch besser genießen.

Nicht nur die Besucher, auch die Veranstalter erlebten einen sehr gelungenen neunten Külsheimer Weinwandertag. Clemens Haag vom Weingut Haag & Martini stellte bereits zur Mittagszeit fest, es seien wesentlich mehr Gäste da, als in den bisherigen Jahren.

Alexandra Herrmann von der „Stadtschänke zur Rose“ meinte, sie habe den ganzen Tag sehr viel zu tun gehabt. Die Wirtin und Winzerin freute sich entsprechend über „reichlich auswärtige Gäste“ und „zufriedene Gesichter“.

Auch beim Weingut Krug sprach man von stetigem Betrieb, mit einer Steigerung hin zum Abend. Wer sich bisher noch scheute, bei einem Külsheimer Weinwandertag den Begriff „vierstellige Teilnehmerzahl“ in den Mund zu nehmen, für den gab es diese Zurückhaltung angesichts des Besucherrekords am Sonntag nicht mehr.

Die Veranstaltung bestens vorbereitet hatten die Weingüter Haag & Martini“ sowie Bergauer aus Uissigheim, Scheurich aus Miltenberg sowie aus Külsheim der Winzerhof Spengler, das Weingut Krug und die „Stadtschänke zur Rose“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018