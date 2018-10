Überlebenschancen bei plötzlichem Herztod erhöhen

Külsheim.Während in Külsheim selbst bereits drei Defibrillatoren vorhanden sind, wurden nun einige Ortsteile damit ausgerüstet. Im Rahmen von vier Informationsveranstaltungen vermittelte DRK-Referent Artur Heilemann über 150 Interessierten nützliches Wissen rund um die moderne Reanimationspraxis.

Rund 130 000 Menschen sterben jährlich in Deutschland durch einen plötzlichen Herztod. Dieser vermeidbaren Todesursache hat die Stadt Külsheim in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein den Kampf angesagt.

Der Referent erläuterte, wer ein plötzliches Herzversagen erleide, habe nur eine Überlebenschance, wenn er durch die Anwendung einer Herzdruckmassage und den Einsatz eines Defibrillators (Defi) versorgt werde. Bei diesem „Schockgeber“ handele es sich um ein medizinisches Gerät, das durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen beenden kann.

Optimalerweise würden diese Stromimpulse durch eine Reanimation – auf jeweils 30 Herzdruckmassage-Einheiten folgen im Wechsel zwei Beatmungen – ergänzt, machte er deutlich.

Sprachsteuerung

Der Defi werde durch einen Sprachcomputer, der Bedienungsanweisungen erteilt, gesteuert und könne somit von Jedermann bedient werden.

Allerdings trauten sich nur wenige, das Gerät zu bedienen. Umso bedeutsamer sei die allgemeine Sensibilisierung von potenziellen Ersthelfern, um Leben zu retten, betonte Heilmann.

Lange seien die Überlebenschancen nach „abenteuerlichen Wiederbelebungsversuchen“ sehr gering gewesen, so Heilemann. Angestiegen seien sie ab dem Jahr 1947, als die Herzdruckmassage durch Stromstöße ergänzt wurde. Dank der Verbreitung öffentlicher Defibrillatoren sei die Überlebenschance in den vergangenen Jahren auf zwölf Prozent gewachsen.

Praxis geübt

Im Anschluss an den Vortrag demonstrierten Mitglieder des DRK den Ablauf einer idealen Reanimation. Das Angebot, Wiederbelebungsmaßnahmen selbst auszuprobieren und entsprechend Berührungsängste mit dem Defibrillator abzubauen, wurde von den Teilnehmern angenommen.

Das Rote Kreuz wird in Zusammenarbeit mit der Startverwaltung die Defibrillatoren pflegen und auch in Zukunft die Bevölkerung informieren und schulen.

Standorte

Standorte der öffentlichen Defibrillatoren sind in Uissigheim im Eingangsbereich des Feuerwehrhauses, in Eiersheim, Steinbach und Hundheim jeweils im Eingangsbereich des Gemeindezentrums in Steinfurt an der Bushaltestelle.

In Külsheim befinden sich Defibrillatoren am Pausenhof der Pater-Alois-Grimm-Schule Richtung Festhalle, an der Markthalle und dem Feuerwehrhaus. drk

