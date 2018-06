Ab 1968 ein solides Fundament gelegt

Anzeige

Über die Jahre und Jahrzehnte hätte sich eine echte Freundschaft entwickelt.

Bauch benannte die handelnden Personen der Anfangsjahre mit Albert Arnold, Dr. Josef Weber, Bernard Hattier, Marcel Barbier aufseiten der ehemaligen Kriegsgefangenen sowie Christian Francois und Helmut Preißler aufseiten der Fußballvereine.

Diese hätten ein solides Fundament gelegt, auf dem die Freundschaft der Sportler im Laufe der Jahre habe aufbauen können.

Alle erhoben sich zum Gedenken an all jene Verstorbenen, Verstorbenen, die sich um die deutsch-französische Freundschaft zwischen Külsheim und Moret verdient gemacht haben.

Fulminante erste Jahre

Der Chronist unterstrich, die fulminanten ersten Jahre hätten deutlich gezeigt, dass man viel voneinander lernen könne.

Die von Bauch benannten Anekdoten verdeutlichten diesen Sachverhalt. Er erklärte, man hat es sehr viel zusammen erlebt bei den schönen Programmen in Moret wie in Külsheim. Internationale Verwicklungen habe es nur gegeben, so Bauch schmunzelnd, wenn Deutschland und Frankreich während einer Fußball-Weltmeisterschaft gegeneinander spielten.

Bauch unterstrich, die schönen Ereignisse seien lediglich der Rahmen für den eigentlichen Zweck gewesen: Das gegenseitige Kennenlernen, der gegenseitige Respekt, das Gesellige, im Zuge dessen man sich lebhaft über Gott und die Welt unterhalten habe, wenn auch manchmal nur mit Hand und Fuß oder mit Hilfe abenteuerlicher Sprachen und ebensolcher Zeichen. Oft sei festgestellt worden, dass man im Alltag mit den gleichen Problemen des Lebens zu kämpfen habe und dennoch miteinander lache, Spaß habe und sich wohlfühle.

Eine Lust zu leben

Der Chronist zitierte bezüglich der lange währenden Partnerschaft Ullrich von Hutten: „Oh Jahrhundert! Es ist eine Lust zu leben.“ Es habe viele beeindruckende und unvergessliche Momente gegeben, von denen sich gerne erzählen lasse. Moret und Külsheim seien gedanklich und praktisch das ganze Jahr über miteinander verbunden.

Im Geist der Freundschaft

Bauch äußerte, ein Satz von Didier Limoges charakterisiere die letzten 50 Jahre sowohl inhaltlich wie auch den Geist der Freundschaft genau zum Ausdruck bringend: „Wir waren zusammen jung und ungebunden, erlebten herrliche Zeiten, wir waren zusammen Eheleute und Eltern und wir sind jetzt zusammen Großeltern geworden.“

Bauch resümierte so: „Diese Partnerschaft war und ist ein Teil unseres Lebens.“ Er schloss mit „Es lebe Moret, es lebe Külsheim, es lebe Europa.“

