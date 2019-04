Abend mit böhmisch-mährischer Blasmusik

Eiersheim.Die Musikanten aus Eiersheim wollen am Samstag, 27. April, ab 20 Uhr im Gemeindezentrum die Gäste wieder mit böhmisch-mährischer Blasmusik verzaubern. Unter dem Motto: „Blasmusik pur, mundgemacht und aus dem Herzen gespielt“ erklingen Polkas und Walzer. Bei dem Konzert gedenken die Eiersheimer Musikanten besonders des 20. Todestags von Ernst Mosch (gestorben am 15. Mai 1999 im Alter von 73 Jahren), dem „König der Blasmusik“. Der Vollblutmusiker, Komponist, Arrangeur und Dirigent Ernst Mosch war Gründer der „Original Egerländer Musikanten“ und machte die Egerländer Musik in zahlreichen Ländern berühmt. Die von Eddy Hauck dirigierte Kapelle spielt am Samstag zum 16. Mal zum „Böhmisch-mährischen Frühling“ in Eiersheim auf. zug/Bild: Eiersheimer Musikanten

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019