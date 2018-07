Aktive Schüler in Gummistiefeln

Anzeige

Külsheim.In Külsheim wird nach dem Unwetter vom letzten Sonntag derzeit in sehr vielen Häusern und Kellern, Garagen und Höfen aufgeräumt. Verwandtschaft reist von auswärts an, Bekannte und Nachbarn helfen. In einem besonderen Falle war am Freitagvormittag ein Helfertrupp der Pater-Alois-Grimm-Schule unterwegs.

Bei der Külsheimer Stadtverwaltung werden Maßnahmen im Nachgang des Unwetters koordiniert. Julia Fleckenstein, Lehrerin an der Pater-Alois-Grimm-Schule, war vorausschauend auf Schüler zugegangen, hatte erfragt, wer im Zusammenhang mit den Folgen des Unwetters etwas Soziales tun wolle, und reichlich Bereitschaft signalisiert bekommen. So stand ein Pool an möglichen Helfern für besondere Einsätze parat.

Als dann bekannt wurde, dass in einem Keller der Metzgerei Lang ein Berg Hagelkörner und jede Menge Wasser zu finden sei, brauchte es am Donnerstagnachmittag einige wenige Telefonate und der Trupp wusste Bescheid.