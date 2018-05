Aktive waren Garanten für prächtige Stimmung

Anzeige

„Fränkischer Abend“ hieß es in der Stahlberghalle. „Ouwä lings“ aus Rimpar und die Tauberbischofsheimer Volkstanzgruppe sorgten bei gut gefülltem Saal für prächtige Stimmung.

Uissigheim. „Ouwä lings“ ließ bereits im ersten Teil des vom örtlichen Musikverein durchgeführten Abends schwungvolle Musik erklingen, in einem typischen, dennoch abwechslungsreichen und vor allem eingängigen Stil. Das kleine Ensemble der Musikkapelle Rimpar hat sich der Pflege räumlich naher traditioneller Musik verschrieben und bildete mit zehn Musikern eine klassische fränkische Bläser-Tanzkapellenbesetzung.

Dabei erschallten in harmonischem Zusammenspiel Klarinetten und Trompeten, Posaune und Te-norhorn/Euphonium, Tuba und Steirische. Die Gruppe schaffte es, vom Anfang bis zum Ende akustisch zu verwöhnen, vielen im Publikum ging dabei das Herz auf. Es sah sich zu einer musikalischen Reise in die Region aufgerufen und nahm diese Offerte gerne an.