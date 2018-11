Alfred und Gerhard Römisch für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Külsheim.Der SPD-Ortsverein Külsheim feierte am Freitag im Gasthaus „Zur Rose“ bei einer Mitgliederversammlung seinen 40. Geburtstag und ehrte zwei Gründungsmitglieder. Dabei ging man auch auf die Historie des Ortsvereins ein und schaute sowohl auf die gegenwärtige Lage wie in die Zukunft. Als Ehrengast war MdL Reinhold Gall zugegen, vormaliger Innenminister des Landes Baden-Württemberg und derzeit parlamentarischer Geschäftsführer der SPD im Landtag.

Eric Bohnet, Vorsitzender des Ortsvereins der SPD, verwies auf den 3. November 1978, als der SPD-Ortsverein Külsheim von 34 Genossen im Sportheim gegründet worden war. Erster und langjähriger Vorsitzender war der 2007 verstorbene Folker Wiesemann gewesen. Sechs der damaligen Gründungsmitglieder seien heute noch aktiv, so der Vorsitzende, und stünden zur Würdigung für 40 Jahre Mitgliedschaft an. Gall sagte bezüglich der Ehrungen und mit Blick auf das Jahr 1978, die SPD sei damals von einer Welle der „Willy Brandt-Begeisterung“ getragen gewesen und viele Menschen seien in die SPD eingetreten. Gall würdigte das Engagement der beiden Genossen Alfred Römisch und Gerhard Römisch, die seit vielen Jahrzehnten aktiv Verantwortung im Ortsverein übernommen hätten, als Kandidaten für den Gemeinderat, als Beisitzer oder stellvertretender Vorsitzender. Aktuell sei Alfred Römisch Revisor, Gerhard Römisch bereits seit 1981 Kassierer. Gall überreichte jeweils die Ehrenurkunde sowie die Parteinadel „40 Jahre“. Bohnet schloss sich der Gratulation an, übergab jeweils eine Willy-Brandt-Tasse sowie eine Flasche Rotwein.

Ein Neumitglied erhielt von Gall das Parteibuch. Bohnet schlug den Bogen von der großen Politik bis hin zum Ortsverein, ging auf die Kommunalwahl 2019 und Neugestaltung des Kreisvorstandes ein. Zum Abschluss diskutierte man noch intensiv über die Bundes- und Landespolitik. hpw

