Alle waren mit viel Spaß dabei

Alle Fahrer hatten natürlich Helm und Licht dabei. Beim Start wurde von Joachim Krumrey dezent da-rauf hingewiesen, der markierte Streckenverlauf sei in manchen Bereichen etwas matschig, „an man-chen Stellen etwas mehr“. Unter dem ersten Applaus der Zuschauer und begleitet von dem motivierenden Startlied „Self Esteem“ („Selbstwertgefühl“, The Offspring) ging es hinaus in die Freiheit des Mountainbikers. Das Feld zog sich, auch aufgrund individuell verschiedener Voraussetzungen und unterschiedlicher Tagesziele, ziemlich zügig auseinander. Es bildeten sich oft kleine Fahrergruppen, die sich auf der Strecke unterstützten. Die Teilnehmer genossen Beifall und Anfeuerungsrufe vom Streckenrand aus ebenso wie diesen Kommentar im Start-/Zielbereich: „Jungs, ihr seid ja noch viel zu sauber!“

Jüngere vollführten zwischendurch auf gerader Strecke und abseits von Straßen ein bisschen Akrobatik auf und mit dem Rad, andere machten vor einer steilen und matschigen Abfahrt eine kleine Pause für einen belebenden Trunk. In Sichtweite des Bereichs von Start und Ziel, auf dem Lehnfeldweg, von wo im späten Frühjahr seit Jahrzehnten „die Fuller kommen“, näherten sich diesmal eben statt Wall- eben Mountainbikefahrer dem bewohnten Gebiet. Die Spitzenreiter kündigte man genauso wie alle anderen Fahrer mit einer Sirene an.

Alle 61 Starter sind im Ziel angekommen, dabei hat jeder mindestens eine Runde geschafft und alle zusammen deren 217. Für manche war die Veranstaltung ein Leistungscheck, die schnellste Runde wurde in 22 Minuten absolviert. Es gab vier kleine Unfälle, die jedoch allesamt ohne Folgen blieben. Der veranstaltende Radsportverein verzichtete auf Wertung und Platzierungen. Die jeweiligen Rundenzeiten jedoch waren notiert, so dass ein jeder Einsicht nehmen durfte in den persönlichen Rennverlauf.

Rolf ist sieben Runden gefahren und damit die meisten wie ein anderer Teilnehmer auch. Für ihn war es der Start in die Saison, zudem wollte er einige bekannte Gesichter treffen. Er meinte, der Reiz des Rennens liege speziell im Wechsel vom Tag in die Dämmerung und dann ins Dunkel. Zum Schluss sei der Streckenbelag teilweise klebrig geworden, teilweise wie Kaugummi. Patrick benennt die Strecke als anstrengend, die Abfahrten als schmierig. Auch für ihn liegt der besondere Nervenkitzel im Wechsel vom Hellen ins Dunkel. Für die meisten jedoch stand das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund und seitens des Veranstalters zeigte man sich zufrieden mit dem Ablauf. So traf man sich nach dem „Nightride“ in der Mensa der Schule zur „After-Race-Party“. hpw

