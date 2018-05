Als Zeitungsausträgerin im Ort unterwegs gewesen

Anzeige

Uissigheim.Agathe Nahm feiert am heutigen Donnerstag ihren 90. Geburtstag. Sie weiß viel von früher zu erzählen und nimmt regen Anteil am alltäglichen Geschehen ihrer Ortschaft und darüber hinaus.

Die Jubilarin wurde als Agathe Uihlein am 3. Mai 1928 in Königheim geboren, ging in ihrer Heimatgemeinde in den Kindergarten und in die Volksschule, arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg „in Stellung“ in Schriesheim, Karlsruhe und Pforzheim. In den 1950er Jahren lernte sie Karl Emil Nahm aus Uissigheim kennen. Die Heirat war im November 1955. Das Ehepaar konnte das Fest der diamantenen Hochzeit 2015 feiern. Agathe Nahms Ehemann starb im August 2016.

Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, drei Mädchen und ein Junge. Zehn Enkel im Alter von 42 bis 16 Jahren gehören zur Familie, inzwischen auch schon eine Urenkelin von fast zwei Jahren. Alle wohnen in der näheren oder etwas weiteren Umgebung.