Alu-Schale endgültig aus der Mensa verbannt

Die Umstellung des Mittagessens in der Külsheimer Schul-Mensa traf nicht den Geschmack aller Schüler und Eltern. Jetzt gibt es wieder Fleisch – und Gespräche zur Neuausrichtung des Angebots.

Külsheim. Der Speisekartenwechsel Ende Februar kam für die Mensa-Nutzer der Külsheimer Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGS) überraschend. Fleisch war ab sofort gestrichen, es standen ausnahmslos vegetarische Gerichte zur Auswahl.

Waren zuvor im Schnitt 80 bis 90 warme Essen täglich über die Theke gegangen, sank deren Zahl nun deutlich. Nachdem inzwischen wieder ein- bis zweimal wöchentlich Fleisch auf den Tisch kommt, nutzen 50 bis 60 Kinder und Jugendliche das warme Mittagstisch-Angebot.

Die Entscheidung, das Mensa-Angebot kurzfristig neu auszurichten, geht auf das Konto von Rektor Udo Müller. Die bei vielen herrschende Verwunderung über diesen Schritt kann er nicht nachvollziehen.

„Wir haben keinen gezwungen, Vegetarier zu werden“, verweist Müller auf andere Essensangebote in der Schule. So würden in der Pause beispielsweise belegte Brötchen oder Hotdogs verkauft. Und „selbstverständlich kann jeder sein Schinkenbrot von zuhause mitbringen“.

Der Rektor widerspricht Vorwürfen, über die Umstellung des Essens in der Mensa alleine entschieden zu haben. Denn schon seit seinem Amtsantritt im September 2015 werde von den Eltern immer wieder gewünscht, bei der Auswahl den Gedanken der Nachhaltigkeit nicht außer Acht zu lassen. Zudem sei gefordert worden, den durch die Verpackungen entstehenden Müll zu reduzieren. Doch solange niemand dagegen etwas unternehme, werde darüber noch ewig diskutiert.

Das wollte Müller nicht länger: Als der Lieferant mitteilte, dass er zum 1. April seine Portionsschalen von Aluminium auf biologisch abbaubare Bio-Papp-Gebinde umstellen werde, habe er reagiert. Denn obwohl durch die neue Art der Verpackung weniger Gerichte zur Auswahl stehen, sei der Wechsel eine Chance zur Müllreduzierung.

Bislang belieferte ein Caterer die montags bis donnerstags betriebene Schul-Mensa mit Essen, das in Aluminium-Schalen abgepackt war. Später landeten diese zur Entsorgung im gelben Sack. Bei rund 100 Essen täglich waren es in zirka 38 Schulwochen etwa 15 200 Alu-Schalen, die pro Jahr bei der PAGS angefallen sind, rechnet Müller vor: „Das waren Müllberge an gelben Säcken“.

Das bestätigen Bürgermeister Thomas Schreglmann und Stadtkämmerin Elke Geiger-Schmitt im Gespräch mit den FN. Wie sie sagen, habe man sogar über den Bau einer Fertiggarage nachgedacht, um die Säcke lagern zu können.

„Natürlich waren wir überrascht“, gibt Schreglmann zu, dass Müller die Kommune als Schulträger nicht gleich über seine Pläne informierte. „Man hätte das abstimmen können.“ Gleichzeitig äußert der Bürgermeister Verständnis für die Entscheidung des Rektors. Schließlich habe dieser „einen gewissen Bildungsauftrag.“

Für Müller steht fest: „Wir können im Unterricht nicht von Nachhaltigkeit sprechen, aber in der Mensa Alu-Schalen verwenden und Essen wegwerfen.“ Es gelte, Kinder jetzt für das Thema zu sensibilisieren, da sie ihre Erfahrungen in 30 Jahren wiederum an ihre eigenen Kinder weitergeben werden. Mit der Umstellung habe man einen Prozess angestoßen, bei dem man auch Nachjustieren könne.

„Es kam nicht nur Kritik, sondern auch Lob“, fasst Schreglmann die Reaktionen auf die Neuerungen zusammen. „Das Ganze hat zum Nachdenken angeregt und somit seinen Zweck erfüllt.“

Bei einem Treffen mit dem Veterinäramt wurde über mögliche Formen der Essenszubereitung und -ausgabe gesprochen. „Denn es stört uns schon seit Jahren an unserem System, dass Portionsschalen aus Aluminium verwendet werden“, so Schreglmann: „Ich mag auch nicht aus einer Alu-Schale essen.“

Seit dem „Ja“ des Veterinäramts bereiten die Mensa-Mitarbeiterinnen den Salat vor Ort frisch zu. „Serviert“ wird er den Schülern in einer wiederverwertbaren Schale, für die sie ein kleines Pfand hinterlegen.

Für das künftige warme Essensangebot in der Mensa gebe es verschiedene Optionen, erklären die Verantwortlichen. Bei der Auswahl „will der Elternbeirat gerne mitreden“, kündigte Müller die Beteiligung dieses Gremiums an.

Eine Möglichkeit wäre, beim bisherigen Caterer Mehrportionsschalen mit Beilagen, Fleisch, Soßen oder sonstigen Zutaten für eine komplette Mahlzeit zu bestellen. Die werden dann vom Mensa-Personal jeweils zu einem Gericht zusammengestellt und auf Teller angerichtet. Vielleicht wäre das schon nach den Pfingstferien möglich.

Vorstellbar wäre weiter, dass ein örtlicher Anbieter die Mensa tageweise mit regionalem, frisch gekochtem Essen beliefert. Auch eine Kombination der beiden Angebote kann sich Schreglmann vorstellen. Dabei komme entsprechend der Empfehlung des Landwirtschaftsministeriums Baden-Württemberg für Schul-Mensen ein bis zwei Mal pro Woche Fleisch auf den Porzellanteller.

Durch eine Portionierung vor Ort könne man flexibler auf die Wünsche der Schüler eingehen, nannten die Beteiligten einen Vorteil. Denn mancher mag mehr Soße, ein anderer „isst wie ein Spatz“ oder wünscht einen Nachschlag.

Der Bürgermeister, Geiger-Schmitt und Müller sind überzeugt, dass durch eine individualisierte Essensausgabe die Wertschätzung für Lebensmittel bei den Konsumenten gesteigert werden könne und nicht mehr so viel Essen im Abfall lande. Schreglmann ist sich sicher, „dass wir 80 Prozent weniger Müll produzieren werden. Und wir sind weg von der Alu-Schale.“

