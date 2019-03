An 161 Tagen im Schwimmbad Aufsicht geleistet

Külsheim.41 Mitglieder der DLRG Külsheim trafen sich zur Jahreshauptversammlung. Berichte, Ehrungen sowie ein kleiner Ausblick für das laufende Jahr rundeten die Versammlung ab.

Der Vorsitzende Martin Reinhart begrüßte zu Beginn den Vertreter des Bezirks Frankenland, Uwe Spielvogel, und den Vertreter des Schwimmbad-Fördervereins, Jürgen Ballweg.

Reinhart gab den Mitgliedern Einblick in die Aktivitäten der Vereinsarbeit seit der letzten Jahreshauptversammlung. Des Weiteren waren die aktiven Mitglieder bei verschiedenen Aktionen wie Zeltlager, Großer Markt und zur Rettungswache am Breitenauer See zahlreich vertreten. Reinhart betonte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Külsheim und sprach ihr seinen Dank aus. Darüber hinaus dankte er auch dem Schwimmbad-Förderverein sowie Spendern und Unterstützern des Bades.

Uwe Spielvogel, Vertreter des Bezirks Frankenlandes, freute sich über eine starke und aktive Ortsgruppe im Bezirk. Es sei schön, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt in punkto Schwimmbad und Erhalt des Bades so ausgezeichnet funktioniere und vom Schwimmbadförderverein unterstützt werde. Doch sehe es in Deutschland nicht überall so positiv aus. Deshalb startete die DLRG unter dem Titel „Rettet die Bäder“ Ende vergangenen Jahres eine Online-Petition, in der sie unter anderem eine angemessene und nachhaltige Bäderversorgung fordere. Die Mitglieder sowie die gesamte Bevölkerung werde hierbei aufgefordert, die Petition bis 11. April zu unterstützen unter der Homepage www.openpetition.de/petition/online/rettet-die-baeder-schwimmbadschliessungen-stoppen

Der Technische Leiter André Nehmiz berichtete von den 32 Trainingsabenden im Schwimmbad Külsheim, die regelmäßig mittwochs von 18 bis 21 Uhr stattfanden. An 161 Tagen leisteten die Rettungsschwimmer Schwimmbadaufsicht für die Stadt Külsheim. Sie sorgten damit für einen sicheren Badebetrieb.

Insgesamt leistete die DLRG 2018 mit allen Helfern viele ehrenamtliche Stunden. Die Öffentlichkeit nahm das Kursangebot in den Bereichen Anfängerschwimmen, Aquafitness sowie das Babyschwimmen gut an.

Die Jugendleiter Andreas Diefenthaler und Markus Pauly informierten über Aktionen der Jugend. Besondere Attraktion war die Fahrt ins Erlebnisbad Palm Beach nach Nürnberg. Die Jugendlichen veranstalteten wieder ein Zeltlager auf der Werbachinsel und nahmen an den Bezirksmeisterschaften in Walldürn sowie an den Landesmeisterschaften in Kehl teil.

Diefenthaler dankte den vielen jungen Ausbildern für ihren Beitrag in der Schwimmausbildung und dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Abschließend kündigte er an, dass auch in diesem Jahr wieder eine Fahrt ins Erlebnisbad Palm Beach geplant sei.

An dem Kassenbericht von Michaela Nehmiz hatten die beiden Prüfer Carmen Grimm und Katja Schöpperle nichts zu beanstanden. Somit beantragte Grimm die Entlastung für die Kasse und des gesamten Vorstands.

Die Ehrungen, als fester Bestandteil der Jahreshauptversammlung, machten Reinhart viel Freude, da er in diesem Jahr zum ersten Mal das Mitgliedsehrenzeichen in Gold für 60 Jährige Mitgliedschaft an Herrn Herrmann Müllner überreichen durfte.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Heike Steigner und Bernhard Grimm mit dem Mitgliedsehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.

Das Mitgliedsabzeichen in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft lag für Jonas Reinhart, Lukas Reinhart, Florian Spießberger, Klaus Weilhart und Katja Schöpperle bereit.

Das Mitgliedsabzeichen in Bronze für zehnjährige Mitgliedschaft wurde folgenden Personen verliehen werden: Eva Berberich, Doris Bork, Denis Dörflinger, Falko Dörflinger, Frank Dörflinger, Karin Dörflinger, Loren Dörflinger, Robin Dörflinger, Kerstin Dressel, Gabi Dworacek, Barbara Grimm, Niklas Haag, Carsten Hepp, Kerstin Hildenbrand, Jutta Hofmann, Elke Lieb, Reinhard Lieb, Christina Mittelsdorf, Domink Müssig, Uwe Schongalla, Regina Schubert, Julia Thum, Finn Tomic, Sonja von Knobelsdorf, Kajsa-Magdalena von Lewinski, Silke Wiesemann, Silvia Wiesler, Bernhard Wölfelschneider, Manuela Wölfelschneider

Zum Ende der Sitzung gab es einen kleinen Ausblick auf weitere Termine des laufenden Jahres. Die DLRG werde sich wieder aktiv an der Burgkurzweyl beteiligen. Weitere Termine für 2019 seien die Rettungswache am Breitenauer See, das Zeltlager auf der Werbachinsel, Schlauchbootrallye, Kinderferienprogramm sowie die Teilnahme am Großen Markt und am Weihnachtsmarkt.

Jeden Mittwoch während der Schulzeit findet im Schwimmbad das Schwimmtraining statt. Aktuelle Termine, Ausschreibungen und weitere Infos sind auf der DLRG- Homepage abrufbar www.kuelsheim.dlrg.de.

