Andrea Haberstroh löst Ulrike Häfner ab

Külsheim.In der Jahreshauptversammlung blickte der Reit- und Fahrverein Külsheim unter der Leitung der Vorsitzenden für den Bereich Öffentlichkeit/Sport Elke Lütke-Wenning auf ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr zurück.

Neben den jedes Jahr wiederkehrenden Terminen, wie dem Großen Markt oder dem Weihnachtsmarkt, beteiligte man sich außerhalb des Vereinslebens wieder an weiteren Aktivitäten in der Stadt Külsheim, wie den Sternstunden der Firmen Adelmann, Pahl und Riedl.

Highlight im Vereinsjahr war wieder das große Dressur- und Springturnier, das höchst erfolgreich und reibungslos verlief. Ein Dankeschön und ein dickes Lob ging an alle fleißigen Helfer und die vielen Gönner des Vereins, die ein solches Reiterfest mit ihrer Unterstützung erst ermöglichten, so Lütke-Wenning.

Zusätzlich zu den Reitstunden durch ehrenamtliche Reitlehrer wurden für die aktiven Reiter jeweils ein Spring- und ein Dressurkurs sowie diverse Lehrgangsstunden von Bodenarbeit bis hin zu Zirkuslektionen organisiert.

Auch in diesem Jahr konnte Elke Lütke-Wenning viel Erfreuliches von der Jugendarbeit im Verein berichten. Unter anderem waren Lilly Kreutel (1. Platz A-Dressur Ringmeisterschaft und 1. Platz E-Dressur NOK Cup)und Janine Klenk (3. Platz E-Dressur)erfolgreich auf Turnieren in der Umgebung unterwegs. Viele weitere Platzierungen der jugendlichen Turnierreiter erfreuten zudem die Vereinsmitglieder.

Beim den Neuwahlen unter der Leitung von Elke Wenz wurden Elke Lütke-Wenning (Vorsitzende Öffentlichkeit/Sport) und Carmen Schwinn (Vorsitzende Finanzen) in ihren Ämtern bestätigt. Aus ihrem Amt als Vorsitzende Festbetrieb/Wirtschaft wurde Ulrike Häfner verabschiedet. Sie hatte das Amt seit 2011 inne und Elke Lütke-Wenning bedankte sich für ihr Engagement in den letzten Jahren mit einem Präsent. Neu in dieses Amt gewählt wurde Andrea Haberstroh. Sämtliche Personen des erweiterten Vorstands wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Dies waren im Einzelnen: Cathrin Hickl-Burkard (Reitwart), Gerd Seitz (Hallenwart), Manfred Burger (Bauwart), Michael Wollny (Platzwart), Helmut Adam (Hinderniswart), Katja Firmbach (Finanzwart), Doris Stemmler (Reiterstübchenwart), Eva Seidenspinner (Jugendwart), sowie Carolin Sturm und Vicky Klenk (Kassenprüfer), Julia Withopf (Schriftführerin).

Einstimmig beschlossen wurden außerdem zwei Satzungsänderungen: Zum einen wurde die im Mai 2018 in Kraft getretene DSGVO in die Satzung integriert, zum anderen wurden die Pflichtarbeitsstunden für aktive Nutzer der Reitanlage in der Satzung verankert.

In ihrem Ausblick auf das Jahr 2019 wies Elke Lütke-Wenning auf das anstehende Reitturnier am 01./02: Juni und die vorbereitenden Arbeitseinsätze hin. Die Mithilfe und der Einsatz aller ist hier nämlich wieder ganz besonders gefordert.

