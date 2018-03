Anmeldeinfos

Anzeige

Külsheim.Die Pater-Alois-Grimm-Schule bietet die Bildungsstandards aller Schularten an. Dazu bietet die PAGS eine anregende Lernumgebung, in der von- und miteinander zielorientiert gelernt werden kann. An der Gemeinschaftschule werden die selben Abschlussprüfungen wie an den anderen allgemein bildenden Schulen durchgeführt. Der Hauptschulabschluss kann nach Klasse neun oder zehn abgelegt werden, der Realschulabschluss nach Klasse zehn. Noch bis 20. März dürfen Schüler der vierten Klassen aus Külsheim und Umgebung jederzeit bei den aktuellen 5ern „schnuppern“. Bei Interesse vereinbart mane einen Termin (Telefon 0 93 45 / 333). Am Samstag, 10. März, informiert die Schulleitung von 10 bis 12 Uhr über die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg und das Konzept des „Haus des Lernens“, das seit 2009 an der Pater-Alois-Grimm-Schule umgesetzt wird. Die Anmeldung für die kommende Lerngruppe fünf zum Schuljahr 2018/19 an der PAGS kann am Mittwoch, 21., und Donnerstag, 22. März, jeweils von 8 bis 12 Uhr durchgeführt werden.